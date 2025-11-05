Через страх девальвації українці почали скуповувати валютні ОВДП — аналітик

Попри загальне зростання інтересу населення до державних облігацій у 2025 році, у жовтні попит інвесторів різко змістився у бік валютних інструментів. Українці активно вкладали кошти в ОВДП, номіновані в доларах та євро , через посилення девальваційних очікувань. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Валюта у пріоритеті

За даними аналітика, у жовтні 2025 року зростання валютного портфеля ОВДП у власності населення в 2,5 рази випередило зростання гривневого.

Інвестиції у валютні ОВДП зросли на 2,48 млрд грн (в еквіваленті).

Інвестиції у гривневі ОВДП зросли лише на 1 млрд грн.

«Українці обрали в жовтні валютні інструменти через девальваційні очікування», — зазначив Шевчишин.

Ця тенденція особливо показова на тлі того, що Міністерство фінансів пропонувало високу дохідність за гривневими паперами (до 17,8% річних), дохід від яких не оподатковується. Однак, схоже, страх знецінення гривні переважив вигоду від високих ставок.

Загальне зростання з початку року

Попри жовтневу переорієнтацію на валюту, загалом портфель ОВДП у власності населення з початку року демонструє стрімке зростання. За даними Шевчишина, на початок листопада він перевищив 105 млрд грн.

Загальний приріст з початку року становив +27,4 млрд грн, або 35%. Аналітик підкреслив, що цей приріст «більш ніж у 2,5 рази випереджає реінвестиції відсотків від облігацій», що свідчить про активний приплив нових коштів від громадян.

Водночас за даними НБУ, сукупний портфель військових ОВДП у власності бізнесу та громадян у гривні та доларах у жовтні, навпаки, дещо скоротився, що може свідчити про вихід із паперів юридичних осіб.

Про ОВДП

ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) є ключовим інструментом фінансування державного бюджету України в умовах війни, що дозволяє уряду залучати кошти без «друку грошей» (емісії) Національним банком. Загалом, за даними НБУ, з початку 2025 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 489 млрд грн в еквіваленті.

Станом на 1 листопада 2025 року портфель військових ОВДП у власності громадян та бізнесу становив: