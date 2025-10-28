Кава дорожчає: Трамп намагається знизити ціни, які сам підняв тарифами

Стрімке зростання цін на каву в США — понад 25% з моменту вступу Дональда Трампа на посаду — стало болючим ударом по гаманцях американців і привернуло увагу президента. Трамп заявив про намір «трохи знизити» ціни та провів переговори з ключовими країнами-виробниками, намагаючись пом'якшити наслідки власної тарифної політики, яка значною мірою і спровокувала подорожчання. Про це повідомляє Yahoo Finance 28 жовтня.

Дипломатія заради дешевої кави

«Ми хочемо трохи знизити ціни на каву», — заявив Трамп журналістам у понеділок після поїздки до Малайзії, під час якої кавове питання було на порядку денному.

Спочатку президент США зустрівся з президентом Бразилії (найбільшого світового виробника кави) Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, заявивши, що вони «мають змогу укласти досить вигідні угоди для обох країн». Це стало помітним розворотом у відносинах після того, як Трамп раніше цього року запровадив 50% мито на бразильські товари, що сильно вдарило по цінах на каву.

Під час цієї ж поїздки Трамп завершив укладання торговельної угоди з В'єтнамом (другим за величиною виробником кави). Угода включає нові винятки з 20% мита для деяких сільськогосподарських продуктів, зокрема кави. Торговий представник США Джеймісон Грір підтвердив у понеділок, що кава увійде до списку винятків разом з іншими товарами, які «ми не виробляємо або не вирощуємо в Сполучених Штатах». За даними уряду США, на Бразилію та В'єтнам разом припадає понад половина світового виробництва кави.

Споживачі невдоволені, Трамп заспокоює

Останні кроки Трампа є частиною ширшої проблеми для президента: він закликає американців довіряти йому в питанні контролю над інфляцією, часто заявляючи, що її «переможено», тоді як опитування показують зростаюче невдоволення споживачів цінами в продуктових магазинах. Жовтневе опитування показало, що близько половини дорослих американців вважають вартість продуктів «основним джерелом стресу».

Кава — лише один із продуктів, що дорожчають. Ціни на яловичину зросли приблизно на 15%, що спонукало Трампа до суперечливих планів щодо збільшення закупівель аргентинської яловичини та закликів до американських скотарів «знизити ціни».

Ситуація з кавою ускладнюється тим, що в США її вирощують у мінімальних обсягах, що робить ціни ще більш залежними від імпорту та зовнішніх факторів. Роздрібна ціна за фунт (близько 450 г) меленої кави у вересні становила близько $9,14, що на $2 більше, ніж у січні. Ще у травні 2024 року ціна була нижчою за $6 за фунт. За словами виробників, ціни спочатку зросли через несприятливі погодні умови, а цього року їхнє зростання посилилося через тарифи.

Міністр фінансів Скотт Бессент, коментуючи стрімке зростання цін на продукти, зокрема каву, заявив, що фокусування на окремих позиціях є «вибірковим підходом», і наголосив, що інфляція загалом перебуває під контролем. Це різко контрастує із заявами самого Трампа про «перемогу» над інфляцією.

Тарифний бумеранг та критика союзників

Нова поступливість Трампа щодо цін на каву з'явилася після критики навіть з боку його найближчих союзників. Дедалі очевиднішим стає той факт, що цьогорічне подорожчання кави має одну пряму причину — тарифи. Як зазначив головний економіст RSM Джо Брусуелас, нещодавні стрибки цін на каву, на відміну від інших товарів, є «чисто тарифно індукованими».

Тарифна політика Трампа щодо кави нещодавно зазнала критики з боку одного з його найвірніших союзників, Стівена Мура. Посилаючись на зростання цін, Мур, не називаючи імені Трампа, написав: «Економіка 101: Тарифи карають не виробників — вони карають споживачів». Це була помітна критика від давнього соратника, який раніше був співавтором книги «Трампономіка».

Чи призведуть кроки Трампа до зниження цін на каву в найближчі місяці, поки неясно. Але щонайменше один великий виробник кави може й надалі зазнавати гніву президента. Колумбія, третій за величиною виробник у світі, не отримала поступок. Натомість Трамп минулого тижня оголосив нові санкції проти країни через звинувачення у наркоторгівлі. Нещодавня аналітична записка Oxford Economics попереджала, що нові тарифи на Колумбію, які також обіцяв Трамп, ймовірно, вдарять насамперед по каві.