Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток до 30 червня 2026 року

Ощадбанк повідомив про чергове автоматичне продовження терміну дії платіжних карток для клієнтів банку. Термін дії карток, який закінчився починаючи з лютого 2022 року, автоматично пролонговано до 30 червня 2026 року.

Кому потрібно звернутися до банку

Автоматичне продовження не відбудеться для деяких категорій платіжних карток. Клієнтам із такими картками необхідно звернутися до відділення Ощадбанку для перевипуску, інакше з 1 січня 2026 року ці картки будуть заблоковані.

Автоматичне продовження не діятиме для карток, які відповідають одній із наступних умов:

Активні операції у вересні-жовтні 2025: Картки, термін дії яких закінчився протягом лютого 2022 — жовтня 2025 року, та за якими у вересні-жовтні 2025 року (включно) була здійснена одна чи більше операцій (в тому числі неуспішних) у касі, банкоматі чи терміналі будь-якого українського банку.

Неактивні картки з нульовим балансом: Картки, термін дії яких минув протягом лютого 2022 — жовтня 2025 року, і за якими залишок коштів дорівнює нулю, а також не було жодної операції протягом останніх шести місяців (ці дві події мають відбуватися одночасно).

