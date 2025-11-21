Ціни на газ в Європі досягли 18-місячного мінімуму

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 листопада 2025, 14:27

Ціни на газ в Європі досягли 18-місячного мінімуму

Ф'ючерси на європейський природний газ впали до найнижчого рівня за останні 18 місяців. Це сталося на тлі прогнозу теплішої погоди, а також надій трейдерів на можливе укладення мирної угоди між росією та Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на газ в Європі досягли 18-місячного мінімуму
Фото: freepik.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що еталонні ф'ючерси опустилися до найнижчих показників із травня 2024 року, оскільки прогнози м'якшої погоди свідчать про зниження попиту на опалення.

Еталонні нідерландські ф'ючерси (контракти на найближчий місяць) торгувалися на 2,6% нижче — 30,36 євро за мегават-годину.

Вплив мирних перемовин

Україна заявила, що погодилася переглянути мирний план, який був узгоджений між Вашингтоном та Москвою. Трейдери уважно стежать за цими подіями, оскільки навіть дуже невизначена мирна угода з росією може послабити санкції, накладені на країну.

Хоча росія, колись найбільший постачальник газу до ЄС, зараз покриває лише близько 10% імпорту палива в Євросоюз, додатковий експорт російських енергоносіїв на світовий ринок (включно з нафтою) може суттєво тиснути на ціни.

Том Марцек-Мансер, директор відділу газу та СПГ у Wood Mackenzie, зазначив, що мирна угода може призвести до скасування ймовірної повної заборони на російський трубопровідний газ. Це, зі свого боку, забезпечило б Європу кращим рівнем постачання, ніж прогнозувалося раніше.

Читайте також: Нафта знизилася на 1,5% на тлі надії на мирну угоду між росією та Україною

Фактор погоди та запасів

Останні дані погоди вказують на м'якші умови найближчими днями у північно-західній та центральній Європі. Це стало полегшенням для ринку, оскільки недавнє похолодання прискорило відбір газу зі сховищ.

Незважаючи на те, що європейські запаси газу залишаються нижчими за історичні норми, трейдери все більше впевнені, що значні глобальні потоки скрапленого природного газу (СПГ) дозволять Європі пережити зиму.

Тим не менш, поки триває опалювальний сезон, ринок залишається вразливим. Навіть незначний зсув у попиті чи постачанні здатен викликати гострі цінові коливання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами