Ціни на газ в Європі досягли 18-місячного мінімуму

Ф'ючерси на європейський природний газ впали до найнижчого рівня за останні 18 місяців. Це сталося на тлі прогнозу теплішої погоди, а також надій трейдерів на можливе укладення мирної угоди між росією та Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що еталонні ф'ючерси опустилися до найнижчих показників із травня 2024 року, оскільки прогнози м'якшої погоди свідчать про зниження попиту на опалення.

Еталонні нідерландські ф'ючерси (контракти на найближчий місяць) торгувалися на 2,6% нижче — 30,36 євро за мегават-годину.

Вплив мирних перемовин

Україна заявила, що погодилася переглянути мирний план, який був узгоджений між Вашингтоном та Москвою. Трейдери уважно стежать за цими подіями, оскільки навіть дуже невизначена мирна угода з росією може послабити санкції, накладені на країну.

Хоча росія, колись найбільший постачальник газу до ЄС, зараз покриває лише близько 10% імпорту палива в Євросоюз, додатковий експорт російських енергоносіїв на світовий ринок (включно з нафтою) може суттєво тиснути на ціни.

Том Марцек-Мансер, директор відділу газу та СПГ у Wood Mackenzie, зазначив, що мирна угода може призвести до скасування ймовірної повної заборони на російський трубопровідний газ. Це, зі свого боку, забезпечило б Європу кращим рівнем постачання, ніж прогнозувалося раніше.

Фактор погоди та запасів

Останні дані погоди вказують на м'якші умови найближчими днями у північно-західній та центральній Європі. Це стало полегшенням для ринку, оскільки недавнє похолодання прискорило відбір газу зі сховищ.

Незважаючи на те, що європейські запаси газу залишаються нижчими за історичні норми, трейдери все більше впевнені, що значні глобальні потоки скрапленого природного газу (СПГ) дозволять Європі пережити зиму.

Тим не менш, поки триває опалювальний сезон, ринок залишається вразливим. Навіть незначний зсув у попиті чи постачанні здатен викликати гострі цінові коливання.