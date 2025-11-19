Мобільні оператори підвищили розмір компенсації для власників генераторів

Мобільні оператори переглянули умови участі у проєкті «Генератор зв’язку» та підвищили розмір компенсації для власників генераторів, які забезпечують роботу базових станцій під час блекаутів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Що змінилося?

Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора. А ще — тепер для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації.

«Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування. Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій», — йдеться у повідомоенні Мінцифри.

Тип генератора Було Стало (стандарт) Стало. (підвищений) Дизельний 110−140 грн/год 172 грн/год 197 грн/год Бензиновий — 287 грн/год 330 грн/год

Нагадаємо

Генератор зв’язку — це соціальний проєкт, а не бізнес. Головна мета — не заробити, а підтримати збереження зв’язку під час блекаутів.

Ви не здаєте свій генератор в оренду, а заправляєте та обслуговуєте його. Натомість мобільні оператори відшкодують вам витрати на пальне та необхідне технічне обслуговування генератора.