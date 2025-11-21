Біткоїн продовжує падіння: актив опустився до $85 300

Сьогодні вранці, 21 листопада, ціна першої криптовалюти в моменті опустилася до $85 338, а Ethereum — до $2 781. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Біткоїн

На момент написання новини біткоїн торгується близько $85 805. За добу «цифрове золото» втратило 7,27%, за тиждень — 11,86%.

Ethereum

Ціна Ethereum зараз становить $2 805. За останні 24 години актив подешевшав на 7,5%, а за тиждень втратив 11,83%.

Інші криптовалюти

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні. При чому найсильніше падіння за останню добу і тиждень у Cardano — 8,68% і 17,89% відповідно.

Ліквідації

За останню добу на крипторинку зафіксовані ліквідації, сукупний обсяг яких становить $955 млн, зачепивши понад 252 тисячі трейдерів. Про це свідчать дані CoinGlass. Переважна більшість цих втрат припала на лонг-позиції:

Лонг-позиції склали понад $836 млн від загального обсягу ліквідацій.

На шорт-позиції припало близько $118 млн.

Найбільші збитки були зафіксовані в торгах біткоїном ($469,57 млн) та Ethereum ($210,67 млн).

Нагадаємо

Аналітики CryptoQuant прогнозують корекцію біткоїна на рівні підтримки $87 500.

Експерти спираються на свій «композитний індекс», який наразі перебуває в зоні песимізму. Станом на середину листопада 2025 року індекс зафіксував мінімальне з квітня значення — 0,72. Це свідчить про те, що учасники ринку оцінюють поточну фазу як корекційну.

У CryptoQuant пояснили турбулентність ринку слабкою ліквідністю та відсутністю чітких сигналів від ФРС щодо зниження базової ставки. Вони виділили три можливі сценарії подальшого руху ціни:

Корекція (імпульс < 0,75): Ціна може відкотитися до рівня підтримки $87 500, сформованого в березні.

Консолідація (0,8−1): Біткоїн стабілізується в широкому діапазоні $90 000 — $110 000.

Відновлення імпульсу (>1): Можливий перехід до бичачого тренду з цілями $150 000 — $175 000.

Причини падіння криптовалют

Експерти вважають, що поточне падіння криптовалют є наслідком тривалого зниження, спричиненого погіршенням загального макроекономічного фону. Цю думку, зокрема, висловив керуючий партнер Monarq Asset Management Шилян Тан у коментарі для Bloomberg.

Експерт зазначив, що ймовірність пом’якшення монетарної політики Федеральною резервною системою США у грудні 2025 року впала до 50%. Цей фактор, у поєднанні із втратою біткоїном ключового рівня підтримки в $100 000, стимулює попит на безпечні активи, як-от облігації та золото, і, відповідно, негативно впливає на високоризикові інвестиції.

Видання також підкреслило, що ринок не зміг знайти опори для відновлення після масштабного розпродажу, який розпочався на початку жовтня 2025 року, що призвело до затягування негативного тренду.

Керівник BitMine Том Лі та директор з інвестицій Bitwise Метт Хоуган прогнозують досягнення цінового дна першою криптовалютою вже цього тижня. На їхню думку, поточні рівні є вигідною можливістю для довгострокових інвесторів.

В інтерв'ю CNBC Лі зазначив, що бачить ознаки «виснаження» серед продавців. Експерт вважає, що до кінця року цифрове золото не тільки відновиться, але й оновить історичний максимум, підтримуване загальним ралі фондового ринку.

Хоуган підтримав прогноз колеги, охарактеризувавши поточну ситуацію як «подарунок для довгострокових інвесторів» та «можливість покоління». Він наголосив, що біткоїн, який першим відреагував на економічні ризики, також першим розпочне процес відновлення.