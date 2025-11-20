Multi від Мінфін
20 листопада 2025, 15:14

Бутерін попередив про дві головні загрози для Ethereum: як їх уникнути

Якщо найбільші світові компанії з управління активами, такі як BlackRock, продовжать накопичувати ефір (Ethereum) безпрецедентними темпами, мережа зіткнеться з двома ключовими екзистенційними загрозами. Про це заявив засновник Ethereum Віталік Бутерін під час панельної дискусії на конференції Devconnect у Буенос-Айресі, повідомляє DL News.

Бутерін попереджає про дві екзистенційні загрози для Ethereum з боку великих інвесторів
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Загроза № 1: Відтік спільноти

Перший ризик, на думку Бутеріна, полягає у відштовхуванні спільноти, яка найбільше цінує децентралізацію.

«Коли BlackRock та інші інституції отримують занадто великий вплив, вони легко відштовхують інших людей», — сказав Бутерін.

Він пояснив, що основні розробники та ентузіасти, які роками розбудовували інфраструктуру Ethereum, прагнуть створювати прозорі, дозвільні системи, а не працювати для потреб Волл-стріт.

Якщо Ethereum перетвориться на інструмент, оптимізований виключно під інституційні фінанси, ці розробники можуть залишити проєкт, а мережа втратить технічну експертизу та ідеологічну прихильність, що забезпечує її децентралізацію.

Загроза № 2: Неправильні технічні рішення

Друга, більш конкретна загроза, стосується технічних рішень. Інституційний тиск може призвести до впровадження змін у базовому протоколі, які знизять доступність мережі.

Бутерін навів приклад: скорочення часу блоку до 150 мілісекунд. Хоча швидкі блоки є привабливими для високочастотного трейдингу, вони створюють нездоланні обмеження для звичайних користувачів.

«Це робить неможливим функціонування вузла, якщо ви не перебуваєте в Нью-Йорку», — пояснив він.

Мережа Ethereum, оптимізована для Волл-стріт, фактично зможе використовуватися лише Волл-стрітом. Це призведе до географічної централізації (вузли будуть обмежені фінансовими центрами) та виключення користувачів, які прагнуть приватності, оскільки операторами вузлів стануть лише ті, хто може дозволити собі дата-центри у фінансових хабах із наднизькою затримкою зв'язку.

Як уникнути «захоплення»

Бутерін пропонує зосередитися на тому, чого не вистачає традиційним фінансам та що робить Ethereum унікальним:

«Нам потрібно зосередитися на речах, яких інакше не вистачатиме: глобальний, дозвільний та стійкий до цензури протокол», — підкреслив він.

За його словами, Волл-стріт не потребує Ethereum для швидких розрахунків — у них є свої системи. Цінність Ethereum полягає саме у створенні справді глобальної системи, до якої будь-хто може отримати доступ. Підтримка цієї унікальності вимагає сильної основної спільноти, яка зосереджена саме на цих речах, а не на інституційному впровадженні.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
