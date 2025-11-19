Корекція біткоїна може сягнути $87 500, збій Cloudflare порушив роботу криптосервісів: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Fidelity Investments запустила власний спотовий Solana-ETF (FSOL) у США

Компанія Fidelity Investments, один із найбільших керуючих активами, розпочала торги акціями свого біржового фонду Fidelity Solana Fund (FSOL) на біржі NYSE Arca 18 листопада 2025 року.

Запуск фонду відбувся оперативно: за день до початку торгів компанія подала форму 8-A до SEC. Завдяки новим правилам лістингу криптопродуктів це дозволило уникнути тривалої процедури внесення правок у регуляторні документи.

Структура фонду передбачає стейкінг активів через довірених посередників. Крім того, представник Fidelity Investments повідомив The Block, що комісія за розміщення та управління коштами не стягуватиметься до травня 2026 року.

Fidelity Solana Fund став п'ятим спотовим Solana-ETF на американському ринку (не враховуючи фонди зі структурою C Corporation). Таким чином, FSOL приєднався до вже існуючих продуктів від Bitwise, Grayscale Investments і VanEck.

Очікується, що Fidelity Investments має всі шанси швидко зайняти лідируючі позиції, оскільки компанія є найбільшим контрагентом у цій категорії. На це, зокрема, вказав аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас.

«Безумовно, це найбільший керуючий активами в цій категорії, якщо врахувати, що BlackRock поки що не бере участі в цьому. Гра почалася», — прокоментував Балчунас.

Корекція біткоїна може сягнути $87 500 — CryptoQuant

Аналітики CryptoQuant прогнозують, що корекція біткоїна може продовжитися, націлюючись на рівень підтримки $87 500.

Експерти спираються на свій «композитний індекс», який наразі перебуває в зоні песимізму. Станом на середину листопада 2025 року індекс зафіксував мінімальне з квітня значення — 0,72. Це свідчить про те, що учасники ринку оцінюють поточну фазу як корекційну.

У CryptoQuant пояснили турбулентність ринку слабкою ліквідністю та відсутністю чітких сигналів від ФРС щодо зниження базової ставки. Вони виділили три можливі сценарії подальшого руху ціни:

Корекція (імпульс < 0,75): Ціна може відкотитися до рівня підтримки $87 500, сформованого в березні.

Консолідація (0,8−1): Біткоїн стабілізується в широкому діапазоні $90 000 — $110 000.

Відновлення імпульсу (>1): Можливий перехід до бичачого тренду з цілями $150 000 — $175 000.

«Біткоїн на рівні $92 622 підтверджує тиск продажів на тлі слабкої ліквідності та макроекономічних чинників. Ринок залишається вразливим, але водночас може відкрити простір для можливостей у разі появи ознак розвороту», — підсумували аналітики.

Нагадаємо, вчора, 18 листопада, біткоїн у моменті опустився нижче $90 000. На момент написання новини актив торгується на рівні $91 530.

Глобальний збій Cloudflare: порушено роботу низки криптосервісів

18 листопада американський оператор Cloudflare повідомив про масштабну технічну несправність, яка призвела до збоїв у роботі великих сервісів, зокрема і в Україні.

Збій також торкнувся криптосектору, паралізувавши роботу низки ключових платформ:

Біржа Coinbase та онлайн-брокер Robinhood.

L2-мережа Base.

Криптогаманець Ledger (низку сервісів).

Торговельна платформа BitMEX повідомила про початок внутрішнього розслідування.

Аналітики також відстежили збої в роботі блокчейнів, зокрема у мережах EGLD, ADA, ICX, FIL, KAS, OSMO, STX, MINA, ICP та Toncoin.

На тлі інциденту акції Cloudflare Inc (NET) відреагували зниженням на 3,9%, опустившись до $194.

Сальвадор докупив біткоїнів на $101 млн на тлі падіння ринку — Букеле

Сальвадор поповнив свій біткоїн-резерв на $101 млн, придбавши 1090 BTC 18 листопада. Про це особисто повідомив президент країни Наїб Букеле.

Ця масштабна купівля збіглася в часі з просіданням ціни біткоїна нижче позначки $90 000 (на момент публікації ціна становить близько $91 530).

Наразі під управлінням південноамериканської держави знаходиться 7474 BTC на суму понад $688 млн. Наприкінці серпня уряд країни перерозподілив ці кошти на 14 нових адрес, пославшись на потенційну загрозу з боку квантових обчислень.

Звіт про нову купівлю знову актуалізує питання про реальний стан резервів Сальвадору. Міжнародний валютний фонд (МВФ) раніше заявляв, що з моменту укладення кредитної угоди у грудні 2024 року уряд не купував біткоїн. Однак дані блокчейну свідчили про щоденне поповнення балансу країни на 1 BTC протягом усього цього періоду.

Представники уряду Сальвадору пояснювали розбіжності особливостями обліку у державному гаманці Chivo. За їхньою версією, додаток не відстежує точну кількість біткоїнів на рахунках користувачів і не підлаштовує під це резерви, що призводить до невеликих розбіжностей (зазвичай не більше 1%). Це може створювати ілюзію, ніби держава накопичує криптовалюту.

Позиція президента Букеле є суперечливою: він раніше заявляв, що не збирається припиняти купівлю «цифрового золота», тоді як офіційна заява, направлена міністром фінансів до МВФ у липні, стверджувала, що влада припинила нарощувати крипторезерв у лютому.