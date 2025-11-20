Головне за четвер: Прогноз курсу валют, «військовий Шенген» та гривневі ОВДП

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Коридор по євро до кінця 2025 року буде 49−51,5 грн за євро — прогноз банкіра

Попри осінньо-зимові енергетичні та воєнні виклики, до кінця року загальна ситуація в банківській сфері залишатиметься цілком прийнятною. Про це заявив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов. Банкір вважає, що протягом найближчих півтора місяця валютний ринок може перебувати під значним тиском зовнішніх факторів. Водночас активна позиція НБУ — зокрема зважена монетарна стратегія та ефективний режим «керованої гнучкості» — здатні убезпечити ринок від різких валютних коливань.

Єврокомісія представила план створення «військового Шенгену»

Європейська комісія та Високий представник ЄС представили масштабний пакет заходів, спрямований на підвищення обороноздатності Європи. Основні елементи плану — створення так званого «військового Шенгену» для прискорення перекидання військ, а також «Дорожня карта трансформації оборонної промисловості ЄС» для стимулювання інновацій.

Гривневі ОВДП можуть принести дохід 17% річних: чи варто вкладатися в них на 2−3 роки

Населення дедалі обережніше розміщує гроші на депозитах, воліючи тримати кошти на поточних рахунках або «коротких» вкладах. З іншого боку, фізособи збільшують свої вкладення в ОВДП, і тут також намагаються вибирати папери з найкоротшими строками розміщення. Але «довгі» гривневі папери, як уже показала практика, принесли своїм власникам після погашення чудову дохідність, навіть при перерахунку у валюту. Тож, перед інвесторами зараз постає питання: чи варто ще раз ризикнути і вкластися в ОВДП, випущені на 3−4 роки?

Доки трейдери намагаються вгадати курс біткоїну, великі гравці вже все вирішили

Падіння біткоїну в останні дні — предвісник майбутніх глобальних змін у фінансовому секторі. До яких наслідків вже призвело ослаблення крипти та що чекати далі, розповів директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Фінал Чемпіонату інвестицій: що краще акції чи нерухомість

Чемпіонат інвестицій, що тривав на «Мінфіні» останні тижні добігає кінця. З 8 активів, які редакція обрала для змагання залишилось лише 2, які визначать переможця. І фондовий ринок США, і нерухомість мають свої сильні сторони, тож дізнавайтесь про них і визначайте свого фаворита.