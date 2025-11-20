Головне за четвер: Прогноз курсу валют, «військовий Шенген» та гривневі ОВДП

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2025, 20:00

Головне за четвер: Прогноз курсу валют, «військовий Шенген» та гривневі ОВДП

Головне за четвер, 20 листопада.

Головне за четвер, 20 листопада.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниКоридор по євро до кінця 2025 року буде 49−51,5 грн за євро — прогноз банкіраПопри осінньо-зимові енергетичні та воєнні виклики, до кінця року загальна ситуація в банківській сфері залишатиметься цілком прийнятною.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Коридор по євро до кінця 2025 року буде 49−51,5 грн за євро — прогноз банкіра

Попри осінньо-зимові енергетичні та воєнні виклики, до кінця року загальна ситуація в банківській сфері залишатиметься цілком прийнятною. Про це заявив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов. Банкір вважає, що протягом найближчих півтора місяця валютний ринок може перебувати під значним тиском зовнішніх факторів. Водночас активна позиція НБУ — зокрема зважена монетарна стратегія та ефективний режим «керованої гнучкості» — здатні убезпечити ринок від різких валютних коливань.

Єврокомісія представила план створення «військового Шенгену»

Європейська комісія та Високий представник ЄС представили масштабний пакет заходів, спрямований на підвищення обороноздатності Європи. Основні елементи плану — створення так званого «військового Шенгену» для прискорення перекидання військ, а також «Дорожня карта трансформації оборонної промисловості ЄС» для стимулювання інновацій.

Гривневі ОВДП можуть принести дохід 17% річних: чи варто вкладатися в них на 2−3 роки

Населення дедалі обережніше розміщує гроші на депозитах, воліючи тримати кошти на поточних рахунках або «коротких» вкладах. З іншого боку, фізособи збільшують свої вкладення в ОВДП, і тут також намагаються вибирати папери з найкоротшими строками розміщення. Але «довгі» гривневі папери, як уже показала практика, принесли своїм власникам після погашення чудову дохідність, навіть при перерахунку у валюту. Тож, перед інвесторами зараз постає питання: чи варто ще раз ризикнути і вкластися в ОВДП, випущені на 3−4 роки?

Доки трейдери намагаються вгадати курс біткоїну, великі гравці вже все вирішили

Падіння біткоїну в останні дні — предвісник майбутніх глобальних змін у фінансовому секторі. До яких наслідків вже призвело ослаблення крипти та що чекати далі, розповів директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Фінал Чемпіонату інвестицій: що краще акції чи нерухомість

Чемпіонат інвестицій, що тривав на «Мінфіні» останні тижні добігає кінця. З 8 активів, які редакція обрала для змагання залишилось лише 2, які визначать переможця. І фондовий ринок США, і нерухомість мають свої сильні сторони, тож дізнавайтесь про них і визначайте свого фаворита.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами