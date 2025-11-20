Multi від Мінфін
20 листопада 2025, 11:43

Єврокомісія представила план створення «військового Шенгену»

Європейська комісія та Високий представник ЄС представили масштабний пакет заходів, спрямований на підвищення обороноздатності Європи. Основні елементи плану — створення так званого «військового Шенгену» для прискорення перекидання військ, а також «Дорожня карта трансформації оборонної промисловості ЄС» для стимулювання інновацій.

Єврокомісія представила план створення «військового Шенгену»
Фото: pixabay.com

Ці кроки мотивовані прогнозами західних розвідувальних служб щодо потенційної загрози нападу росії на країни ЄС у найближчі роки.

Як заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, «слабкість провокує Росію на прояви агресії», а підвищення боєготовності має стати стримуючим фактором.

Що таке «військовий Шенген»

Мета пакета військової мобільності — створити загальноєвропейський простір військової мобільності до кінця 2027 року, забезпечуючи швидке, безпечне та скоординоване переміщення військ, обладнання та військових ресурсів через внутрішні кордони блоку.

Наразі процедура перетину кордонів у різних країнах ЄС може займати до 45 днів. Новий план передбачає:

  • Усунення регуляторних бар'єрів: Введення єдиних гармонізованих правил для транскордонних військових перевезень з максимальним терміном обробки заявки — 3 робочі дні та спрощеними митними формальностями.
  • Створення надзвичайного механізму: Запуск нової Європейської посиленої системи реагування на військову мобільність (EMERS) для блискавичних процедур (до 6 годин на повідомлення) та пріоритетного доступу до інфраструктури, що забезпечує швидку підтримку сил ЄС або НАТО.
  • Модернізація інфраструктури: Модернізація ключових військових транспортних коридорів ЄС до стандартів подвійного призначення. Як зазначила Кая Каллас, «якщо міст не може витримати 60-тонний танк, у нас виникає проблема». На ці цілі в рамках програми «З'єднуючи Європу» планується виділити 17 млрд євро у наступному багаторічному бюджеті.

Розширення військових коридорів до України

Єврокомісія також має намір розширити військові транспортні коридори на територію України.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс зазначив, що одним зі шляхів доставки військових вантажів в Україну може бути маршрут через Румунію та Молдову. За словами Каллас, це стане «гарантією безпеки», що дозволить швидко надавати підтримку у разі потреби.

Розвиток інновацій для оборони

Другий ключовий компонент плану — «Дорожня карта трансформації оборонної промисловості ЄС». Мета — прискорити модернізацію європейської оборонної промисловості, використовуючи уроки війни в Україні. Як приклад, там відзначають швидкий розвиток ШІ, квантових систем, дронів та космічних технологій.

План фокусується на чотирьох пріоритетах:

  • Підтримка інвестицій в оборонні компанії.
  • Прискорення розробки нових технологій.
  • Розширення доступу до оборонних можливостей.
  • Розвиток навичок для збереження технологічної переваги.

За словами представників ЄС, новий план з переорієнтації оборонної промисловості надає певні переваги й Україні як майбутньому члену Євросоюзу.

Єврокомісія негайно розпочне реалізацію цієї Дорожньої карти, а регламент про військову мобільність буде подано на розгляд Раді ЄС та Європейському парламенту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
