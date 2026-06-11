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11 червня 2026, 14:53

Без прав, без відповідальності: чому підлітків на самокатах майже не карають

За останні півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи про аварії за участю електросамокатів. У 38 із них фігурували підлітки, і це майже третина всіх проваджень. Якщо дивитися лише на ДТП, де винуватцем був самокатник, неповнолітні причетні до кожного четвертого випадку. Такі дані наводить сервіс Опендатабот.

За останні півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи про аварії за участю електросамокатів.

Загалом у 79% усіх справ (у 104 випадках із 132) винуватцями були саме водії електросамокатів, а не інші учасники руху.

Хто відповідає за аварію і як це працює юридично

Тут є важливий нюанс: якщо винуватцю немає 16 років, він сам до адміністративної відповідальності не притягується. Замість цього протокол складають на батьків — за неналежне виконання батьківських обов'язків за статтею 184 КУпАП. Штраф у таких справах становить лише 850 грн.

Наприклад, у Івано-Франківську 15-річна дівчина на електросамокаті виїхала на пішохідний перехід і зіткнулася з автомобілем. Суд притягнув до відповідальності її матір і наклав штраф 850 грн. У Хмельницькому 12-річний хлопець орендував самокат VEVI, їхав по пішохідному переходу і врізався в Toyota Yaris. Свою провину він не визнав, але суд вирішив, що вона доведена. Провадження все одно закрили — через закінчення строку давності.

Але підлітки фігурують у справах не лише як винуватці. У більшості випадків вони були учасниками ДТП у широкому розумінні: тобто потрапляли в аварії і як водії самокатів, і як постраждалі.

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Найпоширеніші порушення та розміри штрафів

Більшість справ розглядається за двома статтями.

Перша: порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП): 57 справ за півтора року. Типові випадки — наїзд на пішохода, зіткнення з автомобілем або втеча з місця пригоди. Штраф за таке порушення становить 850 грн.

Друга: керування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння (ст. 130 КУпАП): 47 справ. Тут покарання суттєвіше: стандартний штраф 17 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року — 34 тисячі і позбавлення права керування на три роки.

Приклади з реальних справ: у Львові користувач орендованого самоката JET пошкодив два припарковані автомобілі, Audi та Mazda, і просто поїхав. Суд призначив штраф 3 400 грн. У Дніпрі водій електросамоката Magura проїхав на червоне і збив хлопчика на пішохідному переході. На суді пояснював, що взимку відмовили гальма. Штраф — 850 грн.

Чому покарання не завжди спрацьовує

Для керування електросамокатом водійське посвідчення не потрібне, а отже, позбавити його неможливо. Саме тому стаття про п'яне керування, яка зазвичай передбачає вилучення посвідчення, щодо самокатників не спрацьовує.

Суди у своїх рішеннях регулярно нагадують: водій електросамоката є повноцінним учасником дорожнього руху і зобов'язаний переходити пішохідні переходи пішки, а не на ходу. Але, схоже, що підлітки цей пункт свідомо ігнорують.

Питання про те, хто несе реальну відповідальність за безпеку неповнолітнього самокатника — батьки, прокатний сервіс чи держава — судова практика поки що однозначно не вирішила.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
BigBend
BigBend
11 червня 2026, 15:15
#
«132 справи про аварії за участю електросамокатів» за півтора роки. Ого, це дійсно небезпечно. Скільки людей за цей час зламаний ногу, впавши в дірку на асфальті? Скільки людей померло, бо впало у відкритий люк? Мусора як завжди акцентують увагу на «дуже важливих речах», бо так зручно перекласти вину на підлітків на самокатах, ніж просто робити дороги безпечнішим.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
11 червня 2026, 16:33
#
Ну можна ж трошки логіку включити… Лише 132 справи, бо такі справи ніхто не реєструє, тому що добитись нічого неможливо, що спитати з малолітнього дятла? А якщо судєйка не з тієї ноги встав — то ще й винен будеш, бо самокатчик = пішохід.
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