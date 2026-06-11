Без прав, без відповідальності: чому підлітків на самокатах майже не карають

За останні півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи про аварії за участю електросамокатів. У 38 із них фігурували підлітки, і це майже третина всіх проваджень. Якщо дивитися лише на ДТП, де винуватцем був самокатник, неповнолітні причетні до кожного четвертого випадку. Такі дані наводить сервіс Опендатабот .

Загалом у 79% усіх справ (у 104 випадках із 132) винуватцями були саме водії електросамокатів, а не інші учасники руху.

Хто відповідає за аварію і як це працює юридично

Тут є важливий нюанс: якщо винуватцю немає 16 років, він сам до адміністративної відповідальності не притягується. Замість цього протокол складають на батьків — за неналежне виконання батьківських обов'язків за статтею 184 КУпАП. Штраф у таких справах становить лише 850 грн.

Наприклад, у Івано-Франківську 15-річна дівчина на електросамокаті виїхала на пішохідний перехід і зіткнулася з автомобілем. Суд притягнув до відповідальності її матір і наклав штраф 850 грн. У Хмельницькому 12-річний хлопець орендував самокат VEVI, їхав по пішохідному переходу і врізався в Toyota Yaris. Свою провину він не визнав, але суд вирішив, що вона доведена. Провадження все одно закрили — через закінчення строку давності.

Але підлітки фігурують у справах не лише як винуватці. У більшості випадків вони були учасниками ДТП у широкому розумінні: тобто потрапляли в аварії і як водії самокатів, і як постраждалі.

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Найпоширеніші порушення та розміри штрафів

Більшість справ розглядається за двома статтями.

Перша: порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП): 57 справ за півтора року. Типові випадки — наїзд на пішохода, зіткнення з автомобілем або втеча з місця пригоди. Штраф за таке порушення становить 850 грн.

Друга: керування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння (ст. 130 КУпАП): 47 справ. Тут покарання суттєвіше: стандартний штраф 17 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року — 34 тисячі і позбавлення права керування на три роки.

Приклади з реальних справ: у Львові користувач орендованого самоката JET пошкодив два припарковані автомобілі, Audi та Mazda, і просто поїхав. Суд призначив штраф 3 400 грн. У Дніпрі водій електросамоката Magura проїхав на червоне і збив хлопчика на пішохідному переході. На суді пояснював, що взимку відмовили гальма. Штраф — 850 грн.

Чому покарання не завжди спрацьовує

Для керування електросамокатом водійське посвідчення не потрібне, а отже, позбавити його неможливо. Саме тому стаття про п'яне керування, яка зазвичай передбачає вилучення посвідчення, щодо самокатників не спрацьовує.

Суди у своїх рішеннях регулярно нагадують: водій електросамоката є повноцінним учасником дорожнього руху і зобов'язаний переходити пішохідні переходи пішки, а не на ходу. Але, схоже, що підлітки цей пункт свідомо ігнорують.

Питання про те, хто несе реальну відповідальність за безпеку неповнолітнього самокатника — батьки, прокатний сервіс чи держава — судова практика поки що однозначно не вирішила.

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