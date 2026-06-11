Крокуємо в ЕС: СБУ планує стежити за трафіком українців без суду, НКЕК проти

До Національної комісії з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) надійшов законопроєкт від Служби безпеки України. В ньому пропонується привести українське законодавство у відповідність до Будапештської конвенції про кіберзлочинність. Але за євроінтеграційним фасадом регулятор побачив радикальне розширення повноважень силовиків і погодив документ із суттєвими зауваженнями, фактично розгромивши його ключові положення.
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Що пропонує законопроєкт
Документ передбачає кілька принципових змін:
- Всіх інтернет-провайдерів та мобільних операторів зобов'яжуть зберігати дані про трафік усіх користувачів протягом 12 місяців — в обсязі, достатньому для ідентифікації абонента та маршруту передачі даних.
- Слідчий або прокурор отримають право власною постановою, без санкції суду, наказати провайдеру негайно «заморозити» інформацію, яка є в його розпорядженні. Доступ до частини цих даних, зокрема до відомостей про те, хто саме користувався конкретною IP-адресою, силовики також зможуть отримувати без ухвали суду.
- Законопроєкт вводить поняття «цифрових речей». Під це визначення підпадають криптовалюта та будь-який цифровий контент, які раніше було складно арештувати процесуально.
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Провайдери, які не виконають вимогу про збереження даних, будуть каратися фінансово, Для цього Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) доповнять новою статтею з розміром можливих санкцій.
Чому НКЕК проти цього проєкту
Регулятор висунув п'ять принципових зауважень.
Перше — конституційне. Статті 31 і 32 Конституції гарантують таємницю комунікацій, а винятки може встановлювати лише суд. Надання доступу до даних на підставі однієї лише постанови слідчого, на думку НКЕК, створює ризики непропорційного втручання у права людини. При цьому навіть без доступу до змісту повідомлень дані про трафік дозволяють бачити повне коло контактів людини, її локацію та маршрути пересування.
Друге — економічне. Провайдерів зобов'яжуть купувати обладнання для зберігання терабайтів даних, але жодних компенсацій від держави документ не передбачає. НКЕК прямо попереджає: це може призвести до подорожчання інтернету та мобільного зв'язку для кінцевих користувачів.
Третє — юридичне. Автори законопроєкту вписали кримінально-процесуальні норми у профільний закон «Про електронні комунікації», що суперечить логіці законодавства. Крім того, документ рясніє термінами, яких немає ні в праві ЄС, ні в українському законодавстві: «ланцюг електронної комунікації», «дані про рух даних» тощо. А поняття «постачальник послуг» сформульоване настільки розмито, що під вимоги автоматично підпадають і хмарні сервіси, і месенджери, і хостинги, і фізичні дата-центри.
Четверте — невизначеність меж стеження. У законі немає чіткого переліку категорій даних, які треба зберігати. Формулювання оціночні, що залишає простір для зловживань. Незрозуміло навіть головне: провайдери мають превентивно записувати дані всіх громадян наперед чи лише «заморожувати» наявне після запиту?
П'яте — ігнорування воєнних реалій. Документ не містить жодного слова про те, як виконувати вимоги силовиків під час воєнного стану, кібератак, руйнування мереж або банальних блекаутів.
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Поки що немає приводу для паніки
Нагадаємо, що схожі законопроєкти (№ 4003 та № 4004) вже намагалися ухвалити у 2020 році, але у вересні 2025 року Верховна Рада остаточно зняла їх з розгляду через шквал критики.
Цього разу регулятор вимагає повністю вилучити кримінально-процесуальні норми з галузевого закону, чітко обмежити категорії інформації, яка підлягає розкриттю, та створити робочу групу за участю Мінцифри, НКЕК, силовиків і представників ринку для повного переписування скандального документа.
Коментарі - 4
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