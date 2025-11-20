Власники знищеного житла на ТОТ зможуть отримати компенсацію за програмою «єВідновлення»

Уряд ухвалив рішення про надання компенсацій за знищене житло, яке перебуває на тимчасово окупованій території. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

Що ухвалив Уряд

«Відновлення під час війни — фундамент нашої стійкості. Ми це робимо, тому що маємо давати людям сигнали про те, що ми відбудуємо нашу країну. І сьогодні ми можемо говорити про певні результати. Понад 150 000 сімей вже отримали компенсацію за програмою „єВідновлення“. Сума виплат за ці роки становить 53 млрд грн. І сьогодні ми ухвалили рішення про вдосконалення механізму відшкодування», — сказав Кулеба.

За словами віцепрем'єр-міністра, сьогодні уряд ухвалив експериментальну постанову, яка запускає механізм виплати компенсацій людям, які втратили своє майно на тимчасово окупованій території.

«Це надзвичайно важливе революційне рішення. Воно про справедливість. На першому етапі компенсації будуть надаватися учасникам бойових дій та особам з інвалідністю І та ІІ групи. Вони можуть отримати компенсацію за своє втрачене майно і вкласти виключно в житлові програми на території нашої країни», — зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що отримати кошти зможуть ті з українців, хто не виїхав за кордон. Згодом така можливість буде передбачена і для інших категорій населення.

Для верифікації даних щодо втраченого братиметься виключно місце реєстрації людини.

«Ми розуміємо, наскільки складно зараз підтвердити ті чи інші документи про право власності, тому нині ми пішли на такий шлях. Це експериментальна постанова, але ми впевнені, що вона матиме ефект і ми зможемо підтримати наших людей і таким чином стимулювати їх повертатися в Україну», — додав Кулеба.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Кабінет міністрів схвалив додаткове фінансування програми «єВідновлення» у розмірі 4,8 млрд грн. Кошти підуть на житлові сертифікати за проєктом «Home».