«Київстар» повідомив про знеструмлення 30% мережі через відключення світла

Президент найбільшого мобільного оператора України, «Київстар», Олександр Комаров, заявив про значні проблеми з живленням мережі, спричинені масовими відключеннями електроенергії.

Масштаб знеструмлення

За словами Комарова, сьогоднішній ранок став одним із найважчих з літа 2024 року. Станом на 9:00 ранку:

Понад 30% мережі залишилося без централізованого електропостачання.

Знеструмлення розподілене майже рівномірно по всій території країни.

П'ять регіональних технологічних центрів працюють на генераторах.

Близько 4% точок мережі повністю втратили працездатність.

Топменеджер зазначив, що значна частина мережі компанії зараз функціонує завдяки акумуляторам та генераторам.

Заклик до користувачів

Комаров звернувся до користувачів із закликом активніше забезпечувати резервним живленням свої Wi-Fi роутери. Це дозволить використовувати провідний (домашній) інтернет під час знеструмлень замість мобільного.

Він пояснив, що всі системи взаємопов'язані.

«Користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються», — додав Комаров.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2024 році мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі під час відключень електроенергії, замість 4 годин як було раніше.