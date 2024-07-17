Мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше. Про це йдеться у розпорядженні НЦУ.
17 липня 2024, 13:27
Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
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Також до 1 жовтня оператори повинні забезпечити 60% базових станцій автономним резервним живленням, а до 1 листопада 70%. У січні 2025 році цей показник має бути не менше 100%.
До 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.
Джерело: Мінфін
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