Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше. Про це йдеться у розпорядженні НЦУ.

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Також до 1 жовтня оператори повинні забезпечити 60% базових станцій автономним резервним живленням, а до 1 листопада 70%. У січні 2025 році цей показник має бути не менше 100%.

До 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.