Топ-10 країн, чиї валюти подешевшають найбільше до долара до кінця 2025 року

Використовуючи прогнозовані показники інфляції на 2025 рік від Міжнародного валютного фонду (МВФ), visualcapitalist оцінив, скільки коштуватиме еквівалент 100 доларів США на початку року до кінця 2025 року.

Як впливає інфляція

Уявіть, що ви заробили 100 доларів у січні, а до грудня купуєте на них товарів чи послуг на суму менш як 80 доларів. Саме так швидко інфляція зменшує купівельну спроможність у деяких країнах.

Деякі країни стикаються з високими рівнями інфляції, а це означає, що ціни зростають дуже швидко. Зі зростанням цін гроші, які ви вже маєте, дозволять вам купити менше, ніж раніше.

Як це виглядає в доларовому еквіваленті?

Зниження вартості 100 доларів через інфляцію

МВФ очікує, що рівень інфляції у Венесуелі у 2025 році становитиме майже 549%. На практиці це означає, що на 100 доларів, заощаджених на початку року, вистачить товарів лише на 15 доларів до грудня. Економічні санкції з боку США погіршили фінансову кризу в країні.

Багато країн мають всі шанси побачити, як місцева валюта втратить близько чверті своєї купівельної спроможності протягом року. Це означає, що заробітна плата та заощадження швидко втрачають вартість, що ускладнює придбання предметів першої необхідності, таких як їжа та оренда житла.

Як захистити купівельну спроможність

Коли місцеві гроші швидко втрачають купівельну спроможність, мешканці можуть перевести свої заощадження у валюту, яка має значно нижчу інфляцію та більшу стабільність.