Валюта Венесуели впала на 400%, а інфляція б'є світові рекорди

Валюта Венесуели, болівар, впала більш ніж на 400% щодо долара за останній рік, а інфляція, за прогнозами МВФ, досягне 270% до кінця 2025 року, ставши найвищою у світі. Це поглиблює гуманітарну кризу та посилює тиск на авторитарний режим Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гуманітарна катастрофа

Падіння валюти знищило доходи населення. Мінімальна заробітна плата зараз становить близько 60 американських центів на місяць. Пенсіонери отримують державний бонус у $50, але основна пенсія складає ті ж 60 центів.

Ціни на базові продукти стали недосяжними: 30 яєць коштують $6,40, а кілограм сиру — близько $10. Покупці в супермаркетах змушені використовувати мобільні кредитні додатки для купівлі продуктів.

Схоже на гіперінфляцію

За даними центрального банку, лише за останній тиждень офіційний курс впав з 43 до 228 боліварів за долар.

«Ми бачимо величезний попит на долари, який неможливо задовольнити», — сказав Хосе Герра, професор економіки Центрального університету Венесуели. «Чи можна це вважати гіперінфляцією, залежить від визначення, але це, безумовно, так виглядає».

Населення країни, де, за даними Венесуельської фінансової обсерваторії, 86% громадян перебували за межею бідності у 2024 році, зі страхом згадує період гіперінфляції 2016−2019 років, який змусив мільйони людей емігрувати.

Зовнішній тиск

Економічна криза розгортається на тлі посилення військової присутності США біля узбережжя країни, де американські військові кораблі проводять операції проти човнів, підозрюваних у наркоторгівлі. Водночас президент США Дональд Трамп публічно обмірковує можливість наземних ударів.

Професор Герра зазначив, що важке економічне становище становить для Мадуро таку саму загрозу, як і будь-які військові дії з боку США, оскільки «чим глибша криза, тим більше людей вимагають змін».

Чому це важливо

Болівар фактично втратив будь-яку вартість. Це стимулює повну доларизацію «чорного» ринку та робить виживання для мільйонів людей, залежних від державних виплат, практично неможливим.

На відміну від кризи 2016−2019 років, нинішній колапс відбувається на тлі прямого зовнішнього тиску з боку США. Поєднання нищівної гіперінфляції, тотальної бідності та реальної загрози військових ударів створює вибухонебезпечну ситуацію, ставлячи під сумнів здатність Мадуро утримувати контроль над країною в довгостроковій перспективі.