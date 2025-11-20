Nvidia повідомила про рекордну виручку. Як відреагували ШІ-акції

Nvidia перевершила прогнози Уолл-стріт щодо виручки та прибутку в третьому кварталі 2026 фінансового року, що закінчився 26 жовтня. Чіпмейкер повідомив 19 листопада, що його виручка збільшилася у річному вираженні на 65% — до рекордних $57,01 млрд. Аналітики, за даними LSEG, очікували, що показник становитиме $54,92 млрд, передає CNBC. Скоригований прибуток на акцію досяг $1,3, тоді як на Уолл-стріт розраховували на $1,25.

Прогноз щодо виручки

У поточному кварталі, за прогнозом Nvidia, її прибуток зросте до $65 млрд плюс-мінус 2%. Навіть нижня межа цього діапазону — $63,7 млрд — перевищує консенсусну оцінку аналітиків, вони передбачали $61,66 млрд, зазначає CNBC. Саме сильний прогноз із продажу розігнав акції чіпмейкера після публікації звіту, вважає Bloomberg.

Ключовим напрямком для Nvidia залишаються постачання обладнання дата-центрів. Виручка в цьому сегменті за рік додала 66% і також побила рекорд, склавши $51,2 млрд. З цієї суми на ШІ-чіпи припало $43 млрд, а продаж обладнання, що дозволяє з'єднувати сотні чіпів в один обчислювальний кластер, приніс $8,2 млрд.

Компанія виділяє робототехніку як один із найперспективніших напрямів зростання. Продажі в підрозділі автомобільних рішень та робототехніки минулого кварталу зросли на 32% і склали $592 млн.

«Продажі Blackwell б'ють рекорди, а хмарні GPU розпродані, — заявив у пресрелізі голова компанії Дженсен Хуанг. — Попит на обчислення продовжує прискорюватися і накопичуватися як у навчанні, так і в інференсі — обидва напрями зростають експонентно. Ми увійшли до сприятливого циклу розвитку ШІ. Екосистема ШІ швидко масштабується: дедалі більше нових творців базових моделей, більше стартапів у сфері ШІ, у більшій кількості галузей та країн. ШІ робить все, скрізь і одразу».

Так, коментуючи в ході конференц-дзвінка з інвесторами угоду з Anthropic, у рамках якої Nvidia інвестує в ШІ-стартап до $10 млрд, Хуанг зазначив, що тепер усі великі ШІ-моделі працюють на технологіях Nvidia. «Ми запускаємо їх усі», — сказав він.

Котирування Nvidia підскочили на постмаркеті майже на 5,7%. Подорожчали й інші акції, пов'язані із ШІ.

Папери постачальника хмарних обчислень CoreWeave виросли на розширених торгах на 7%, Nebius — на 5%, а хмарного гіганта Oracle — на 2,5%.

Акції чіпмейкерів AMD та Micron піднялися приблизно на 2,7%, Broadcom — на 2,2%.

Котирування контрактного виробника чіпів Nvidia — Taiwan Semiconductor додали 2,7%, а збирача серверів на базі цих процесорів — Super Micro Computer — 4,2%.

Папери розробника ШІ для військових та цивільних компаній Palantir подорожчали на 3,2%.

Ф'ючерси на американські фондові індекси у плюсі, біржові контракти на технологічний Nasdaq Composite підскочили відразу на 1,5%, але потім трохи скоротили зростання. Фонд, який відстежує індекс Nasdaq 100, додав 1% у ході розширеної сесії, а фонд, орієнтований на напівпровідниковий сектор, зріс на 2,9%, повідомляє Bloomberg.

Що кажуть аналітики

«Це практично ідеальний звіт та прогноз, — написала директор з досліджень у XTB Кетлін Брукс. — Вони показують, що попит на продукцію Nvidia продовжуватиме зростати і може перевершити очікування».

Nvidia «побила» два ключові показники, які найбільше турбували інвесторів: спрогнозувала виручку в районі $65 млрд, а валову маржу на рівні 74,8% за підсумками поточного кварталу, заявив Bloomberg аналітик Wedbush Securities Метт Брайсон.

Сильні результати за третій квартал і особливо оптимістичний прогноз на четвертий — обидва виявилися вищими за консенсус і кращими за очікування більшості великих інвесторів, що вказує на швидший розгін чіпа новітнього чіпа GB300, зазначив старший технологічний аналітик Bloomberg Intelligence Кунджан Собхані.

Ден Морган із Synovus Trust нагадав, що до публікації звіту інвесторів хвилювали виправданість багатомільярдних капзатрат на ШІ, питання «циклічного» фінансування та конкуренція, що посилюється.

«Ці питання не знято, але результати дають інвесторам упевненість, що Nvidia продовжує працювати на дуже високому рівні. Проблеми наразі можна відкласти до звітності за четвертий квартал», — попередив аналітик.

У Vital Knowledge заявили, що звіт «має втихомирити скептиків і допомогти прокласти шлях для ралі наприкінці року».

Чому Nvidia така важлива для всього ринку

Nvidia стала головним бенефіціаром революції штучного інтелекту, виробляючи чіпи, необхідні для навчання нейромереж.

Її звітність зараз сприймається інвесторами як лакмусовий папірець для всього технологічного сектору. Якщо Nvidia покаже результати, гірші за прогнози, це може бути розтлумачено як сигнал, що хайп навколо штучного інтелекту вщухає, а інвестиції великих корпорацій у ШІ не окупаються так швидко, як очікувалося. Оскільки акції техгігантів займають величезну частку в індексах S&P 500 та Nasdaq, падіння Nvidia автоматично тягне за собою весь ринок червоною зоною.