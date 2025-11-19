Ринки в очікуванні: Уолл-стріт завмер перед звітом Nvidia

Ф'ючерси на американські акції стабілізувалися вранці в середу після чергового падіння на Уолл-стріт. Увага інвесторів прикута до квартального звіту технологічного гіганта Nvidia, який буде опубліковано після закриття торгів. Акції компанії напередодні впали на 3%, що стало частиною масштабного розпродажу в технологічному секторі, спровокованого зростанням невизначеності навколо буму штучного інтелекту. Про це повідомляє The Wall Street Journal 19 листопада.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фактор Nvidia та сигнали від ФРС

Реакція ринку на фінансові результати Nvidia стане ключовим фактором, що визначить подальший напрямок руху індексів. Окрім корпоративних новин, трейдери очікують на важливі макроекономічні дані. Зокрема, будуть оприлюднені протоколи жовтневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), які можуть дати підказки щодо майбутньої політики відсоткових ставок. Також у четвер перед відкриттям ринку очікується публікація звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі за вересень.

На момент написання новини ф'ючерси на індекс S&P 500 зросли на 0,1%, на Dow Jones — залишилися без змін, а на технологічний Nasdaq — піднялися на 0,1%.

Ситуація в Європі та Азії

На міжнародних майданчиках спостерігається змішана динаміка:

Європа: Загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 знизився на 0,2% невдовзі після відкриття. Британський індекс FTSE 100 також втратив 0,2%, хоча акції золотовидобувних та срібних копалень зросли на тлі подорожчання дорогоцінних металів.

Азія: Торги завершилися різнонаправлено. Гонконгський Hang Seng впав на 0,4%, тоді як китайський Shanghai Composite додав 0,2%. Південнокорейський Kospi знизився на 0,6% через падіння акцій комунальних підприємств. Японський Nikkei 225 втратив 0,3%, при цьому прибутковість державних облігацій Японії досягла багаторічних максимумів — ринок побоюється, що нові державні стимули створять додаткове навантаження на бюджет країни.

Валюти, криптоактиви та сировина

Долар США дещо послабив позиції, оскільки інвестори розділилися в думках щодо того, чи наважиться ФРС на зниження ставок у грудні. Індекс долара (DXY) знизився на 0,1% до позначки 99,504. Прибутковість казначейських облігацій США майже не змінилася.

Британський фунт трохи подешевшав після виходу даних про інфляцію у Великобританії, яка сповільнилася відповідно до очікувань. Це зміцнило впевненість ринку в тому, що Банк Англії знизить ставки в грудні (ймовірність цього оцінюється у 79%). Прибутковість 10-річних британських облігацій знизилася до 4,535%.

Біткоїн продовжує демонструвати слабкість. У вівторок він досяг майже семимісячного мінімуму ($89 286), а станом на ранок середи торгувався на рівні $91 841 (-0,7%).

Нафта подешевшала на тлі повідомлень про зростання запасів сировини у США. Марки Brent та WTI втратили по 1%, опустившись до $64,28 та $60,09 за барель відповідно. Стримуючим фактором для глибшого падіння залишаються побоювання щодо стабільності поставок з Росії.

Чому Nvidia така важлива для всього ринку

Nvidia стала головним бенефіціаром революції штучного інтелекту, виробляючи чіпи, необхідні для навчання нейромереж.

Її звітність зараз сприймається інвесторами як лакмусовий папірець для всього технологічного сектору. Якщо Nvidia покаже результати, гірші за прогнози, це може бути розтлумачено як сигнал, що хайп навколо штучного інтелекту вщухає, а інвестиції великих корпорацій у ШІ не окупаються так швидко, як очікувалося. Оскільки акції техгігантів займають величезну частку в індексах S&P 500 та Nasdaq, падіння Nvidia автоматично тягне за собою весь ринок червоною зоною.