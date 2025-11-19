Google запускає Gemini 3: представлена «найрозумніша» ШІ-модель компанії

Google розпочинає запуск Gemini 3 — нової серії моделей, яку компанія називає своєю «найрозумнішою» та «фактично найточнішою» ШІ-системою. Цей реліз є шансом для Google випередити конкурентів, зокрема OpenAI після проблемного запуску GPT-5, і потенційно вивести компанію на передові позиції у сфері споживчих ШІ-моделей, повідомляє The Verge.

Вперше Google надає загальнодоступний доступ до своєї нової флагманської моделі — Gemini 3 Pro — у застосунку Gemini вже в перший день. Модель також стає доступною для передплатників у пошуковій системі.

Тульсі Доші, старший директор і керівник відділу продуктів Google DeepMind, заявила, що нова модель наблизить компанію до того, щоб зробити інформацію «універсально доступною та корисною» у міру еволюції пошукової системи.

«Я думаю, що одним справді великим кроком у цьому напрямку є вихід із парадигми лише текстових відповідей і надання вам набагато багатшого, повнішого уявлення про те, що ви можете побачити», — зазначила Доші.

Ключові можливості Gemini 3 Pro

Gemini 3 Pro є «нативно мультимодальною», що означає, що вона здатна обробляти текст, зображення та аудіо одночасно, а не окремо. Наприклад, Google стверджує, що Gemini 3 Pro може перекладати фотографії рецептів, а потім перетворювати їх на повноцінну кулінарну книгу, або створювати інтерактивні навчальні картки на основі серії відеолекцій.

Візуальні та генеративні інтерфейси:

Покращення будуть помітні в застосунку Gemini, де можна створювати більш «повнофункціональні» програми у вбудованому робочому просторі Canvas.

Модель також підтримуватиме «генеративні інтерфейси» (тестуються в Gemini Labs), що дозволяє Gemini 3 Pro створювати візуальний, журнальний формат із зображеннями, які можна переглядати, або динамічний інтерфейс, адаптований під запит користувача.

Покращений пошук:

У режимі AI Mode (ШІ-пошук Google) Gemini 3 Pro представлятиме візуальні елементи, такі як зображення, таблиці, сітки та симуляції, на основі запиту.

Значно покращено пошукову техніку «query fan-out» (розбиття запиту), яка тепер краще розуміє наміри користувача, допомагаючи «знаходити новий контент, який раніше міг бути пропущений».

Зменшення «лестощів» та агентивні функції

Google також недвозначно натякає на слабкі місця конкурентів, заявляючи, що Gemini 3 Pro менш схильна до «порожніх лестощів», характерних для ChatGPT.

Google описує відповіді Gemini 3 Pro як «розумні, лаконічні та прямі», які «обмінюють кліше та лестощі на справжнє розуміння — повідомляючи вам те, що потрібно почути, а не лише те, що ви хочете почути». Компанія наголошує на «зниженні підлабузництва» (sycohphancy), проблеми, яку OpenAI була змушена вирішувати раніше цього року.

Крім цього, Gemini 3 Pro має покращені можливості міркування та агентивні функції, що дозволяють їй виконувати складніші завдання та «надійно планувати на довший термін».

Експериментальна функція Gemini Agent дозволяє моделі виконувати завдання від імені користувача всередині застосунку Gemini, наприклад, організовувати електронні листи, досліджувати та бронювати поїздки.

Gemini 3 Pro вже очолила лідерборд LMArena — популярної платформи для бенчмаркінгу ШІ-моделей.

Нова модель Gemini 3 Pro суттєво випереджає свого попередника, Gemini 2.5 Pro, а також ключових конкурентів, включаючи Claude Sonnet 4.5 та ChatGPT 5.1, практично за всіма основними параметрами оцінювання.

Це лідерство підтверджується високими показниками в низці складних галузевих бенчмарків, таких як ARC-AGI-2, MMMU-Pro, CharXiv Reasoning, Video-MMMU та Terminal-Bench 2.0.

Зокрема, у тесті GPQA Diamond модель показала винятковий результат у 91,9%, а в LiveCodeBench досягла рейтингу 2439, що є одним із найвищих показників серед усіх сучасних ШІ-моделей.

Доступність

Gemini 3 Pro доступна у застосунку Gemini для всіх користувачів вже сьогодні.

Передплатники Google AI Pro та Ultra у США можуть випробувати Gemini 3 Pro у режимі AI Mode.

Функція Gemini Agent спочатку буде розгортатися для передплатників AI Ultra.