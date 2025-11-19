У Німеччині кількість людей без житла перевищила мільйон

У Німеччині рекордна кількість людей не має постійного житла — 1,03 мільйона станом на 2024 рік, приблизно чверть з них — це діти та підлітки. Про це повідомила асоціація BAG W (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe), яка допомагає бездомним, пише DW.

За класифікацією BAG W, особи без постійного місця проживання — це ті, хто не має договору оренди та не володіє нерухомістю. Вони живуть у притулках для біженців, інших соціальних закладах, у друзів або родичів. Бездомні — це ті, хто не має жодного житла і змушений ночувати на вулиці.

В асоціації зазначили, що близько 56 тисяч людей у 2024 році були бездомними.

У 2023 році до першої категорії входили 928 тисяч людей, до другої — 54 тисячі. Приблизно 80 відсотків осіб без житла не мають громадянства Німеччини. З них 55 тисяч — громадяни країн Європейського Союзу.

Причини — заборгованість за оренду і сварки з сусідами

Найчастіше до відсутності постійного житла у 2024 році призводили заборгованість за орендну плату й комунальні послуги, конфлікти з сусідами, розлучення або розставання з партнером, а також переїзд.

Влада Німеччини зобов'язана надавати тимчасовий притулок тим, хто залишився без даху над головою. Але багато хто воліє опинитися на вулиці, оскільки притулки часто не можуть гарантувати конфіденційність і безпеку.

«Відсутність житла в Німеччині досягла рекордного рівня, і кінця цьому не видно», — заявила голова BAG W Сюзанне Гаманн.

«Причини добре відомі: нестача доступного житла, бідність і загрозливе скорочення фінансування системи соціального забезпечення. Якщо політики й суспільство не ухвалять рішучих заходів, ще більше людей втратять житло», — наголосила вона.

План дій для подолання проблеми

Наприкінці квітня 2024 року уряд Німеччини вперше опублікував національний план дій, спрямований на повне подолання проблеми відсутності житла до 2030 року.

Документ, зокрема, передбачав державне фінансування будівництва соціального житла, боротьбу з дискримінацією на ринку нерухомості, а також допомогу в доступі до страхування і консультацій.

Водночас фахівці дійшли згоди, що необхідно ухвалити низку конкретних заходів, яких уряд уникав. Наприклад, встановити квоти для бездомних у новому соціальному житлі.

Як зазначали експерти, уряд також міг би постановити, що певну частину коштів на будівництво соцжитла слід перенаправити на розміщення осіб, які не мають дому.