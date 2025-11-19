У Німеччині кількість людей без житла перевищила мільйон

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 листопада 2025, 14:41

У Німеччині кількість людей без житла перевищила мільйон

У Німеччині рекордна кількість людей не має постійного житла — 1,03 мільйона станом на 2024 рік, приблизно чверть з них — це діти та підлітки. Про це повідомила асоціація BAG W (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe), яка допомагає бездомним, пише DW.

У Німеччині рекордна кількість людей не має постійного житла — 1,03 мільйона станом на 2024 рік, приблизно чверть з них — це діти та підлітки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За класифікацією BAG W, особи без постійного місця проживання — це ті, хто не має договору оренди та не володіє нерухомістю. Вони живуть у притулках для біженців, інших соціальних закладах, у друзів або родичів. Бездомні — це ті, хто не має жодного житла і змушений ночувати на вулиці.

В асоціації зазначили, що близько 56 тисяч людей у 2024 році були бездомними.

У 2023 році до першої категорії входили 928 тисяч людей, до другої — 54 тисячі. Приблизно 80 відсотків осіб без житла не мають громадянства Німеччини. З них 55 тисяч — громадяни країн Європейського Союзу.

Причини — заборгованість за оренду і сварки з сусідами

Найчастіше до відсутності постійного житла у 2024 році призводили заборгованість за орендну плату й комунальні послуги, конфлікти з сусідами, розлучення або розставання з партнером, а також переїзд.

Влада Німеччини зобов'язана надавати тимчасовий притулок тим, хто залишився без даху над головою. Але багато хто воліє опинитися на вулиці, оскільки притулки часто не можуть гарантувати конфіденційність і безпеку.

Читайте також: 2026 року в Німеччині кожен третій євро, сплачений у вигляді податків, піде на виплату пенсій

«Відсутність житла в Німеччині досягла рекордного рівня, і кінця цьому не видно», — заявила голова BAG W Сюзанне Гаманн.

«Причини добре відомі: нестача доступного житла, бідність і загрозливе скорочення фінансування системи соціального забезпечення. Якщо політики й суспільство не ухвалять рішучих заходів, ще більше людей втратять житло», — наголосила вона.

План дій для подолання проблеми

Наприкінці квітня 2024 року уряд Німеччини вперше опублікував національний план дій, спрямований на повне подолання проблеми відсутності житла до 2030 року.

Документ, зокрема, передбачав державне фінансування будівництва соціального житла, боротьбу з дискримінацією на ринку нерухомості, а також допомогу в доступі до страхування і консультацій.

Водночас фахівці дійшли згоди, що необхідно ухвалити низку конкретних заходів, яких уряд уникав. Наприклад, встановити квоти для бездомних у новому соціальному житлі.

Читайте також: У Німеччині мінімальна оплата праці зросте до 14,60 євро на годину

Як зазначали експерти, уряд також міг би постановити, що певну частину коштів на будівництво соцжитла слід перенаправити на розміщення осіб, які не мають дому.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами