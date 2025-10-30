Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину. Про це пише Bild.
У Німеччині мінімальна оплата праці зросте до 14,60 євро на годину
Підвищення оплати праці
Рішення уряду буде реалізовано поетапно: з 1 січня 2026 року оплата праці підвищиться до 13,90 євро за годину, а ще за рік — до 14,50 євро. Нині мінімальна зарплата становить 12,82 євро на годину.
За оцінками Німецького об'єднання профспілок (DGB), від цього виграє близько шести мільйонів працівників у Німеччині.
Скільки потрібно заробляти, щоби не бути бідним?
За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), 15,5% німців живуть нижче за межу ризику бідності. Це приблизно 17,6 мільйона осіб, які мають менше 60% середнього національного доходу. Формально йдеться не про «бідність», а про ризик бідності, оскільки межа встановлюється по відношенню до загального рівня доходів у суспільстві.
Поріг ризику бідності для одного дорослого в Німеччині становить 1140 євро на місяць після сплати податків.
Що визначає «бідність» у німецькій статистиці
Є три основні критерії, за якими у Німеччині офіційно визначають ризик бідності:
- Дохід нижче 60% медіанного
- Матеріальні та соціальні труднощі — наприклад, неможливість оплатити опалення, купити меблі чи виїхати у відпустку
- Низький рівень зайнятості — у домогосподарстві працюють менше 20% загального робочого часу на рік.
А может Вам напомнить фразу известного «рехформатора» пенсионного фонда гр ревы —
…Министр социальной политики Андрей Рева решил объяснить, почему жители Германии со средней зарплатой в 2,5 тысячи евро тратят на еду 14% доходов, а украинцы, со средней зарплатой 200−250 евро — 50%. По его убеждению, такое происходит потому, что наши сограждане много едят, а вот немцы питаются меньше…
Или колько на этом портале было споров, когда «эксперты» утверждали, что в Украине продукты (все!!!) дешевле чем в ЕС.
Или может кто-то расскажет о понятии «налогооблагаемый минимум» и почему он так отличается в ЕС от Украинского?
Может нам надо поменьше «рехформаторов» разных мастей, а один раз подогнать законодательство под аналоги ЕС.
А то как-то смешно, с 2014 года перешерстили (поменяли) все законы. отменили массу налоговых льгот для частника (в угоду олигархам) НО ни таможенный ни налоговый кодекс (азаровские) никто не тронул!!!
Хорошего дня!
И НИКТО и НИКОГДА не рассказал, сколько платит налогов обычный немец. сдавая жилье в аренду и сколько платит налогов гр Украины!!! И никто не не рассказал, как в Германии этот налог администрируется и куда потом средства направляются.
Но при этом каждый второй местный «эксперт» рассказывает о налогах, «трутнях «в министерствах и прочей «потусторонней» маячне.