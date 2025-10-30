У Німеччині мінімальна оплата праці зросте до 14,60 євро на годину

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 жовтня 2025, 9:34

У Німеччині мінімальна оплата праці зросте до 14,60 євро на годину

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину. Про це пише Bild.

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підвищення оплати праці

Рішення уряду буде реалізовано поетапно: з 1 січня 2026 року оплата праці підвищиться до 13,90 євро за годину, а ще за рік — до 14,50 євро. Нині мінімальна зарплата становить 12,82 євро на годину.

За оцінками Німецького об'єднання профспілок (DGB), від цього виграє близько шести мільйонів працівників у Німеччині.

Читайте також: Скільки потрібно заробляти у Німеччині, щоб не бути бідним

Скільки потрібно заробляти, щоби не бути бідним?

За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), 15,5% німців живуть нижче за межу ризику бідності. Це приблизно 17,6 мільйона осіб, які мають менше 60% середнього національного доходу. Формально йдеться не про «бідність», а про ризик бідності, оскільки межа встановлюється по відношенню до загального рівня доходів у суспільстві.

Поріг ризику бідності для одного дорослого в Німеччині становить 1140 євро на місяць після сплати податків.

Що визначає «бідність» у німецькій статистиці

Є три основні критерії, за якими у Німеччині офіційно визначають ризик бідності:

  • Дохід нижче 60% медіанного
  • Матеріальні та соціальні труднощі — наприклад, неможливість оплатити опалення, купити меблі чи виїхати у відпустку
  • Низький рівень зайнятості — у домогосподарстві працюють менше 20% загального робочого часу на рік.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+75
Алексей Козырев
Алексей Козырев
30 жовтня 2025, 9:48
#
Нам би їхні проблеми. Особливо стосовно крітеріїв бідності. При тому, що наші пенсіонери даже з середньою пенсією до 6 тис грн — це 120 євро на місяць, тобто це зарплата біля одно робочого дня у Німеччині.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2025, 10:41
#
Да не може бути!!!
А может Вам напомнить фразу известного «рехформатора» пенсионного фонда гр ревы —
…Министр социальной политики Андрей Рева решил объяснить, почему жители Германии со средней зарплатой в 2,5 тысячи евро тратят на еду 14% доходов, а украинцы, со средней зарплатой 200−250 евро — 50%. По его убеждению, такое происходит потому, что наши сограждане много едят, а вот немцы питаются меньше…
Или колько на этом портале было споров, когда «эксперты» утверждали, что в Украине продукты (все!!!) дешевле чем в ЕС.
Или может кто-то расскажет о понятии «налогооблагаемый минимум» и почему он так отличается в ЕС от Украинского?
Может нам надо поменьше «рехформаторов» разных мастей, а один раз подогнать законодательство под аналоги ЕС.
А то как-то смешно, с 2014 года перешерстили (поменяли) все законы. отменили массу налоговых льгот для частника (в угоду олигархам) НО ни таможенный ни налоговый кодекс (азаровские) никто не тронул!!!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2025, 10:45
#
Для Алексея, я не знаю сколько Вам лет. но если Вы официально работали при ссср (при наличии всего хлама, трудовая, «ленточка» о зп) и когда начнете интересоваться в ПФ. о том как будут учитывать эти суммы, Вас ждет много интересно, и столько же интересного, если Вы работали при «купоно -карбовацах» и получали зп больше «прописанной» в ПФ.
Хорошего дня!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2025, 10:59
#
Алексей. прошу прощение за фамильярность, сколько на этом портале было статей о …инвестициях в недвижимость. с подтекстом …можно выгодно сдать приобретенное жилье…
И НИКТО и НИКОГДА не рассказал, сколько платит налогов обычный немец. сдавая жилье в аренду и сколько платит налогов гр Украины!!! И никто не не рассказал, как в Германии этот налог администрируется и куда потом средства направляются.
Но при этом каждый второй местный «эксперт» рассказывает о налогах, «трутнях «в министерствах и прочей «потусторонней» маячне.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами