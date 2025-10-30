У Німеччині мінімальна оплата праці зросте до 14,60 євро на годину

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну оплату праці до 14,60 євро за годину. Про це пише Bild.

Підвищення оплати праці

Рішення уряду буде реалізовано поетапно: з 1 січня 2026 року оплата праці підвищиться до 13,90 євро за годину, а ще за рік — до 14,50 євро. Нині мінімальна зарплата становить 12,82 євро на годину.

За оцінками Німецького об'єднання профспілок (DGB), від цього виграє близько шести мільйонів працівників у Німеччині.

Скільки потрібно заробляти, щоби не бути бідним?

За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), 15,5% німців живуть нижче за межу ризику бідності. Це приблизно 17,6 мільйона осіб, які мають менше 60% середнього національного доходу. Формально йдеться не про «бідність», а про ризик бідності, оскільки межа встановлюється по відношенню до загального рівня доходів у суспільстві.

Поріг ризику бідності для одного дорослого в Німеччині становить 1140 євро на місяць після сплати податків.

Що визначає «бідність» у німецькій статистиці

Є три основні критерії, за якими у Німеччині офіційно визначають ризик бідності: