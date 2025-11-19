Рада готує законопроєкт, який встановить граничний розмір зарплати для топчиновників

У Верховній Раді під час обговорення представили концептуальне бачення подальшого реформування системи оплати праці в державному секторі. Про це йдеться на сайті Парламенту.

Що відомо про законопроєкт

Як зазначається, метою законопроєкту — є:

створення системного закону, який передбачатиме встановлення єдиної системи оплати праці з уніфікованою структурою та визначенням принципів формування оплати праці як у публічному, так і приватному секторах;

встановлення принципів в оплаті праці;

встановлення гарантій в оплаті праці;

визначення правової природи та функції таких понять, як публічна служба, політична посада;

встановлення державного регулювання оплати праці на публічній службі, а саме встановлення мінімальних розмірів оплати праці, закріплення поняття гарантованої мінімальної заробітної плати, встановлення її розміру, як результат ведення переговорів в тому числі з ексклюзивним переговорним агентом від громадянського суспільства, роботодавців або профспілок та умов її перегляду з урахуванням макроекономічних показників;

запровадження нових інструментів державного регулювання у вигляді Виконавчого табеля (який затверджується законом) та Генерального табеля (затверджується КМУ), які встановлюють граничні річні розміри заробітної плати на посадах публічної служби, якими передбачається зменшення перекосів (різниці) в оплаті праці на публічній службі.

створення дорадчої групи експертів з питань оплати праці, що утворюється при Голові ВР з метою інформування суспільства щодо обґрунтованості умов та розмірів оплати праці осіб, що займають політичні посади та сприяння ВР у встановленні умов і розмірів оплати праці народних депутатів України.

надання права Президенту своїм указом віднести до відповідного рівня виконавчого табеля не більш як 34 особи, які перебувають на посадах публічної служби і не включені до переліку посад у Виконавчому табелі.

Під час дії правового режиму воєнного стану, введеного відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану», Президент України має право встановлювати для посад військового командування, віднесених до Виконавчого табеля, коригуючі коефіцієнти у межах до трьох одиниць.

Зарплата чиновників

У вересні в жодній з держустанов середня оплата праці знову не перевищила 100 тис. грн. У липні цим відзначилася Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Втім середня зарплата державного службовця в Україні лишається вищою за середню по країні майже утричі (згідно з даними Пенсійного фонду України, це 19 813 грн у вересні).

За результатами 9 місяців року найстабільніше високі зарплати виплачували в НКРЕКП. Середня виплата з січня по вересень в цій структурі становить 94,12 тис. грн.