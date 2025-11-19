Multi від Мінфін
19 листопада 2025, 12:01

Рада готує законопроєкт, який встановить граничний розмір зарплати для топчиновників

У Верховній Раді під час обговорення представили концептуальне бачення подальшого реформування системи оплати праці в державному секторі. Про це йдеться на сайті Парламенту.

У Верховній Раді під час обговорення представили концептуальне бачення подальшого реформування системи оплати праці в державному секторі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про законопроєкт

Як зазначається, метою законопроєкту — є:

  • створення системного закону, який передбачатиме встановлення єдиної системи оплати праці з уніфікованою структурою та визначенням принципів формування оплати праці як у публічному, так і приватному секторах;

  • встановлення принципів в оплаті праці;

  • встановлення гарантій в оплаті праці;

  • визначення правової природи та функції таких понять, як публічна служба, політична посада;

  • встановлення державного регулювання оплати праці на публічній службі, а саме встановлення мінімальних розмірів оплати праці, закріплення поняття гарантованої мінімальної заробітної плати, встановлення її розміру, як результат ведення переговорів в тому числі з ексклюзивним переговорним агентом від громадянського суспільства, роботодавців або профспілок та умов її перегляду з урахуванням макроекономічних показників;

  • запровадження нових інструментів державного регулювання у вигляді Виконавчого табеля (який затверджується законом) та Генерального табеля (затверджується КМУ), які встановлюють граничні річні розміри заробітної плати на посадах публічної служби, якими передбачається зменшення перекосів (різниці) в оплаті праці на публічній службі.

  • створення дорадчої групи експертів з питань оплати праці, що утворюється при Голові ВР з метою інформування суспільства щодо обґрунтованості умов та розмірів оплати праці осіб, що займають політичні посади та сприяння ВР у встановленні умов і розмірів оплати праці народних депутатів України.

  • надання права Президенту своїм указом віднести до відповідного рівня виконавчого табеля не більш як 34 особи, які перебувають на посадах публічної служби і не включені до переліку посад у Виконавчому табелі.

  • Під час дії правового режиму воєнного стану, введеного відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану», Президент України має право встановлювати для посад військового командування, віднесених до Виконавчого табеля, коригуючі коефіцієнти у межах до трьох одиниць.

Зарплата чиновників

У вересні в жодній з держустанов середня оплата праці знову не перевищила 100 тис. грн. У липні цим відзначилася Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Втім середня зарплата державного службовця в Україні лишається вищою за середню по країні майже утричі (згідно з даними Пенсійного фонду України, це 19 813 грн у вересні).

За результатами 9 місяців року найстабільніше високі зарплати виплачували в НКРЕКП. Середня виплата з січня по вересень в цій структурі становить 94,12 тис. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Я. ..
Я. ..
19 листопада 2025, 12:17
#
Так «середня» зп в Україні це вже як «офіційна» інфляція або «курс нбу», це все намальовано і не відображає реальності))

Треба не «середню» зп показувати, а медіанну «Середня зарплата — це загальна сума всіх зарплат, поділена на кількість працівників, а медіанна — це зарплата працівника, який знаходиться рівно посередині списку всіх зарплат, що робить її більш репрезентативною для „типової“ зарплати, оскільки вона менше залежить від дуже високих чи низьких доходів.»

Бо зараз ця «середня зп не перевищила 100к» — це означає, що якщо більшість отримує 10к умовно, а інші по 150к, то в середньому вони не перевищують 10к)

Так само можна «в середньому» рахувати «середню» зп по всьому світу, ну і буде шось на кшталт пару тисяч доларів, тільки десь в Африці хтось отримує 3 долари, а хтось в цей же час отримує 33к доларів, але в середньому всі отримують пару тисяч)

Як в старому жарті, де хтось їсть капусту, а хтось м`ясо, але в середньому всі їдять голубці) А значить можна робити «висновок», що раз всі їдять голубці - значить живуть добре і все в порядку) Але ж ну це не так, бо ті хто їдять капусту, вони не їдять ні голубці, ні м`ясо, там сама лише капуста)

Це все до чого, середня зп в реаліях України лише приховує зп у 100−150к на місяць у всяких нкцпфр, хоча біржа в Україні мертва і там ніхто не торгує, потім є центральна виборча комісія, котра незрозуміло за що бабки отримує, ще є набу шляхетне, котре садить виключно замісників і то якщо ті не встигли звалити з України)
+
0
yarg
yarg
19 листопада 2025, 13:14
#
Медіанну ? вона абсолютно фейкова.
9 людей. 4 з зарплатою 100 000 , 4 - з зарплатою 1000. 1 — з зарплатою 10000.
медіанна буде — 10000.
вона відображає рівень зарплат ? отож. «де хтось їсть капусту, а хтось м`ясо, але по медіанній — всі їдять гівно»

одні їдять
+
0
Я. ..
Я. ..
19 листопада 2025, 13:53
#
Yarg

«9 людей. 4 з зарплатою 100 000 , 4 — з зарплатою 1000. 1 — з зарплатою 10000.
медіанна буде — 10000.»

Ну, в країні трошки більше 9 людей, це по-перше, а по-друге, якщо людина в середині такого списку отримує 10, то це ну трохи точніше відображає реалії, ніж коли взяли тих хто отримує 10 і ти хто отримує 100, а написали що «в середньому» всі отримують 50, так дуже легко «завуалювати» різницю в зп.
+
0
Я. ..
Я. ..
19 листопада 2025, 12:21
#
https://tsn.ua/groshi/staly-vidomi-shaleni-zarplaty-chynovnykiv-khto-otrymuye-ponad-200-tysiach-hryven-2925407.html

Оплата праці керівників держорганів значно перевищує середні показники. У серпні 495 топпосадовців отримували в середньому 131,2 тис. грн.
Найбільші зарплати серед керівництва зафіксовані у:
НАЗК — 366,6 тис. грн,
Міністерстві національної єдності — 289 тис. грн,
Фонді держмайна — 284,6 тис. грн,
Нацагентстві з управління активами — 255,9 тис. грн.
Понад 200 тис. грн отримували також очільники Рахункової палати (209 тис. грн) та Антимонопольного комітету (201,8 тис. грн).

Але «в середньому» всі отримують менше 100к, ага :)
+
0
yarg
yarg
19 листопада 2025, 13:16
#
Знову маніпуляція.
беруться зарплати керівників оргвнів — і вони видаются за зарплати держслужбовців.

Приведіть для порівняння зарплати директорів приватних компаній.
і виявится що керівник державного органу з 10000 працівників і величезними функціями — отримує зарплату на рівні директора салону краси. на 3 крісла.
+
0
Я. ..
Я. ..
19 листопада 2025, 13:56
#
Yarg

«Знову маніпуляція.
беруться зарплати керівників оргвнів — і вони видаются за зарплати держслужбовців.»

А керівники держорганів перестали бути держслужбовцями? Твої слова зараз більше схожі на маніпуляцію.

«Приведіть для порівняння зарплати директорів приватних компаній.»
А при чому тут в контексті статті про зп чинуш, говорити про зп приватників?)) Якби приватний бізнес на те і приватний, що там рівень послуг значно вищий)) Ти ж якщо хочеш отримати нормальні послуги, то йдеш в приватну Нову пошту, а не в державну укрпошту постояти в черзі?) І до чого взагалі це було?))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
