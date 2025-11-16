Після скорочення у вересні середня виплата чиновників знову зменшилася — до 59,07 тис. грн (це на 3,5 тис. грн менше, ніж було в липні). Найбільше ж отримували співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
16 листопада 2025, 12:39
Зарплати чиновників: в яких держустановах отримують понад 90 тисяч гривень
Найвищі зарплати чиновників: топ-10 держструктур
У вересні в жодній з держустанов середня оплата праці знову не перевищила 100 тис. грн. У липні цим відзначилася Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Втім середня зарплата державного службовця в Україні лишається вищою за середню по країні майже утричі (згідно з даними Пенсійного фонду України, це 19 813 грн у вересні). Загалом до топ-10 держустанов, де платять найбільше, увійшли:
- Національне агентство з питань запобігання корупції — 99,19 тис. грн;
- Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим — 99,18 тис. грн;
- Антимонопольний комітет України — 93,50 тис. грн;
- Державна митна служба України — 88,44 тис. грн;
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 87,00 тис. грн;
- Секретаріат Кабінету Міністрів України — 86,68 тис. грн;
- Міністерство фінансів України — 75,71 тис. грн;
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів — 72,76 тис. грн;
- Апарат Верховної Ради України — 72,60 тис. грн;
- Рахункова палата — 72,33 тис. грн.
За результатами 9 місяців року найстабільніше високі зарплати виплачували в НКРЕКП. Середня виплата з січня по вересень в цій структурі становить 94,12 тис. грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
В зарплатах? Так задавайте вопросы к тем кто принимал Закон Про держ службу и кто прописывал алгоритм начисления зарплат и пенсий в «профильных» Законах.
Я лично проблем не вижу. тем более прочитав комментарии А Н Украины к ст 64 Конституции Украины.
Хотите что-то менять, давайте, в стране военное положение, только потом кто будет выплачивать деньги по искам в Суд. как уже было с пенсионной «рехформой» имени гр ревы?