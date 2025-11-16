Зарплати чиновників: в яких держустановах отримують понад 90 тисяч гривень

Після скорочення у вересні середня виплата чиновників знову зменшилася — до 59,07 тис. грн (це на 3,5 тис. грн менше, ніж було в липні). Найбільше ж отримували співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Найвищі зарплати чиновників: топ-10 держструктур

У вересні в жодній з держустанов середня оплата праці знову не перевищила 100 тис. грн. У липні цим відзначилася Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Втім середня зарплата державного службовця в Україні лишається вищою за середню по країні майже утричі (згідно з даними Пенсійного фонду України, це 19 813 грн у вересні). Загалом до топ-10 держустанов, де платять найбільше, увійшли:

Національне агентство з питань запобігання корупції — 99,19 тис. грн;

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим — 99,18 тис. грн;

Антимонопольний комітет України — 93,50 тис. грн;

Державна митна служба України — 88,44 тис. грн;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 87,00 тис. грн;

Секретаріат Кабінету Міністрів України — 86,68 тис. грн;

Міністерство фінансів України — 75,71 тис. грн;

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів — 72,76 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України — 72,60 тис. грн;

Рахункова палата — 72,33 тис. грн.

За результатами 9 місяців року найстабільніше високі зарплати виплачували в НКРЕКП. Середня виплата з січня по вересень в цій структурі становить 94,12 тис. грн.