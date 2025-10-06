У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 47% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 63%. Отже їх загальна ринкова частка скоротилася на 16 відсоткових пунктів, повідомляє Укравтопром.
6 жовтня 2025, 15:17
Частка електрокарів на ринку нових авто в Україні подвоїлася за рік
Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.
На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,8% до 31,2%.
Гібриди охопили 20,3% ринку, проти 21,5% у вересні 2024 р. Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26% до 15,3%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами
- Електро — VW ID.UNYX;
- Бензинові авто — Hyundai Tucson;
- Гібридні — Toyota RAV-4;
- Дизельні — Renault Duster;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
