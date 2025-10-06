Частка електрокарів на ринку нових авто в Україні подвоїлася за рік

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 47% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 63%. Отже їх загальна ринкова частка скоротилася на 16 відсоткових пунктів, повідомляє Укравтопром.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.

На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,8% до 31,2%.

Гібриди охопили 20,3% ринку, проти 21,5% у вересні 2024 р. Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26% до 15,3%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами