«Сенс» та «Укрексім» не сплачуватимуть дивідендів для держави, а залишать прибутки собі на вимогу НБУ

Два державні банки — « Сенс Банк » та « Укрексімбанк » — не перераховуватимуть частину свого прибутку до державного бюджету у вигляді дивідендів. Замість цього кошти будуть спрямовані на докапіталізацію самих фінустанов. Таке рішення зумовлене вимогами Національного банку України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко 18 листопада під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Пріоритет — стійкість капіталу

За словами міністра, обидва банки перебувають у спеціальних програмах капіталізації, які були затверджені регулятором (НБУ).

«У нас під цією програмою капіталізації перебувають Сенс Банк та Укрексімбанк. Банки спрямовували свої прибутки, які вони заробили за рік, на створення відповідної капіталізації», — пояснив Марченко.

Це означає, що фінансова стійкість цих установ наразі визнана пріоритетнішою за необхідність наповнення бюджету через розподіл їхнього прибутку.

Прибуткових держкомпаній стає менше

Сергій Марченко також окреслив загальну ситуацію з державними активами, зазначивши, що кількість компаній, які реально наповнюють бюджет дивідендами, залишається малою. Як позитивний виняток він виділив Приватбанк, який стабільно генерує прибуток і сплачує дивіденди акціонеру (державі).

Щодо інших державних підприємств міністр висловився критично: «Інші компанії викликають, скажімо так, багато питань щодо їх спроможності. Багато компаній ми зараз субсидуємо з бюджету».

Марченко підкреслив готовність Мінфіну до фахового розбору ситуації з ефективністю управління держсектором.