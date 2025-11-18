Прибуток Xiaomi зріс на 81% завдяки рекордним продажам електромобілів

Китайська технологічна компанія Xiaomi Corporation, третій за величиною виробник смартфонів у світі, повідомила про стрибок чистого прибутку на 80,9% у третьому кварталі 2025 року. Таке значне зростання стало можливим завдяки успішній експансії на ринок електромобілів, який вперше продемонстрував позитивний операційний дохід. Про це повідомляє Reuters 18 листопада.

Фінансові результати кварталу

У третьому кварталі, що закінчився у вересні, скоригований чистий прибуток компанії досяг 11,3 млрд юанів ($1,59 млрд), перевищивши прогнози аналітиків, які очікували 10,3 млрд юанів.

Загальна виручка зросла на 22,3% до 113,1 млрд юанів ($15,90 млрд). Хоча цей показник трохи не дотягнув до очікувань ринку (116,5 млрд юанів), він демонструє впевнене зростання бізнесу.

Прорив у сегменті електромобілів

Найважливішим досягненням кварталу стало те, що бізнес електромобілів Xiaomi вперше вийшов на операційну прибутковість. Виручка від цього сегменту склала 28,3 млрд юанів, що є значним зростанням порівняно з 20,6 млрд юанів у другому кварталі.

Успіх забезпечено високим попитом на седан SU7 та запуском нових моделей, таких як кросовер YU7. Компанія впевнено рухається до виконання своєї амбітної мети — доставити 420 000 електромобілів у 2025 році.

Попри сильні фінансові результати, акції Xiaomi на Гонконгській біржі закрилися зниженням на 2,81%, оскільки інвестори фіксували прибуток після 18% зростання котирувань з початку року.

Від смартфонів до автогіганта

Xiaomi, яка раніше була відома насамперед як виробник доступних смартфонів, здійснила одну з найшвидших трансформацій в історії технологічної індустрії. Менш ніж за два роки після оголошення про вхід на ринок EV компанія не лише запустила масове виробництво, але й досягла прибутковості цього напрямку, випередивши багатьох традиційних автовиробників та стартапи, які роками борються зі збитками.

Водночас основний бізнес смартфонів також демонструє позитивну динаміку завдяки успішному запуску серії Xiaomi 17, яка користується високим попитом як у Китаї, так і на міжнародних ринках.