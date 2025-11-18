«Німецька біржа» інтегрує стейблкоїни Societe Generale

Німецький біржовий оператор Deutsche Boerse планує інтегрувати стейблкоїни, розроблені французьким банком Societe Generale, у свою розрахункову систему. Це партнерство має на меті популяризувати використання цифрових активів у традиційній фінансовій інфраструктурі та пришвидшити розрахунки. Про це повідомляє Reuters 18 листопада.

Інтеграція

Deutsche Boerse додасть токени SG-FORGE, прив'язані до долара (EUR CoinVertible або EURCV) та євро, до сервісів своєї платформи Clearstream. Це один з найбільших у світі міжнародних центральних депозитаріїв цінних паперів, що забезпечує розрахунки та зберігання активів.

На початковому етапі токени будуть інтегровані в кастодіальні сервіси зберігання. У майбутньому компанії розглядають можливість використання цих стейблкоїнів для розрахунків за торговими угодами та управління заставою. Це перший випадок, коли стейблкоїни SG-FORGE будуть інтегровані в таку масштабну традиційну фінансову платформу.

Ринкові позиції

Наразі стейблкоїни від Societe Generale мають обмежене поширення порівняно з гігантами крипторинку. Згідно з даними компанії, в обігу перебуває:

$29,6 млн доларового токена (USD CoinVertible);

€65,2 млн ($75,6 млн) єврового токена (EUR CoinVertible).

Для порівняння, ринок домінується стейблкоїном USDT від Tether, капіталізація якого перевищує $184 мільярди. Однак перевага токенів SG-FORGE полягає в їхній повній відповідності європейському регулюванню та банківським стандартам.

Цифровізація ринків

Інтеграція стейблкоїнів є частиною ширшої стратегії Deutsche Boerse з цифровізації фінансових ринків. Раніше компанія запустила платформу D7, яка дозволяє випускати та обробляти цінні папери в цифровому вигляді.

Використання банківських стейблкоїнів у такій системі дозволяє вирішити проблему, коли переказ грошей і активів займає два дні. Блокчейн дозволяє проводити розрахунки миттєво, що знижує ризики контрагента та вивільняє капітал.

Нагадаємо, що у вересні Deutsche Börse Group та емітент стейблкоїнів Circle підписали меморандум про співпрацю для інтеграції регульованих стейблкоїнів в європейську фінансову інфраструктуру.