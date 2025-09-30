Цифровий євро стає реальністю: «Німецька біржа» інтегрує стейблкоїни

Німецький біржовий оператор Deutsche Börse Group та емітент стейблкоїнів Circle підписали меморандум про співпрацю для інтеграції регульованих стейблкоїнів в європейську фінансову інфраструктуру. Це перша подібна угода між великим європейським оператором ринку та глобальним емітентом стейблкоїнів, що відкриває шлях для використання токенів USDC (цифровий долар) та EURC (цифровий євро) у торгівлі та розрахунках. Про це компанії повідомили у спільній заяві 30 вересня, пише CoinDesk.

Як це працюватиме: від торгівлі до зберігання

Партнерство передбачає глибоку інтеграцію стейблкоїнів від Circle у різні підрозділи Deutsche Börse. Процес буде організовано наступним чином:

Торгівля: Лістинг та торгівля стейблкоїнами відбуватиметься на цифровій біржі 360T та через компанію Crypto Finance, що належать Deutsche Börse.

Зберігання: За надійне зберігання активів відповідатиме Clearstream, один із найбільших у світі депозитаріїв, що також входить до німецької групи.

Це означає, що стейблкоїни будуть доступні для великих інституційних гравців — банків, інвестиційних фондів та керуючих активами — через звичну та регульовану інфраструктуру.

Мета співпраці: модернізація розрахунків

Головна мета ініціативи — зробити міжнародні розрахунки швидшими, дешевшими та безпечнішими. Замість використання традиційних платіжних систем, які можуть бути повільними та дорогими, фінансові установи зможуть миттєво проводити розрахунки за угодами, використовуючи токенізовані євро та долари.

Регламент MiCA — зелене світло для інновацій

Ця співпраця стала можливою завдяки новому європейському законодавству MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), яке створило перший у світі комплексний набір правил для ринку криптоактивів. MiCA встановило чіткі вимоги до емітентів стейблкоїнів, що забезпечило юридичну визначеність та захист для інвесторів.

Компанія Circle стала першим великим глобальним емітентом, що отримав ліцензію відповідно до нових правил, що дало їй перевагу на європейському ринку. Це показує, як чітке регулювання може стимулювати інновації та залучати великих гравців.