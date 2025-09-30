Цифровий євро стає реальністю: «Німецька біржа» інтегрує стейблкоїни

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2025, 14:47

Цифровий євро стає реальністю: «Німецька біржа» інтегрує стейблкоїни

Німецький біржовий оператор Deutsche Börse Group та емітент стейблкоїнів Circle підписали меморандум про співпрацю для інтеграції регульованих стейблкоїнів в європейську фінансову інфраструктуру. Це перша подібна угода між великим європейським оператором ринку та глобальним емітентом стейблкоїнів, що відкриває шлях для використання токенів USDC (цифровий долар) та EURC (цифровий євро) у торгівлі та розрахунках. Про це компанії повідомили у спільній заяві 30 вересня, пише CoinDesk.

Німецький біржовий оператор Deutsche Börse Group та емітент стейблкоїнів Circle підписали меморандум про співпрацю для інтеграції регульованих стейблкоїнів в європейську фінансову інфраструктуру.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як це працюватиме: від торгівлі до зберігання

Партнерство передбачає глибоку інтеграцію стейблкоїнів від Circle у різні підрозділи Deutsche Börse. Процес буде організовано наступним чином:

  • Торгівля: Лістинг та торгівля стейблкоїнами відбуватиметься на цифровій біржі 360T та через компанію Crypto Finance, що належать Deutsche Börse.
  • Зберігання: За надійне зберігання активів відповідатиме Clearstream, один із найбільших у світі депозитаріїв, що також входить до німецької групи.

Це означає, що стейблкоїни будуть доступні для великих інституційних гравців — банків, інвестиційних фондів та керуючих активами — через звичну та регульовану інфраструктуру.

Мета співпраці: модернізація розрахунків

Головна мета ініціативи — зробити міжнародні розрахунки швидшими, дешевшими та безпечнішими. Замість використання традиційних платіжних систем, які можуть бути повільними та дорогими, фінансові установи зможуть миттєво проводити розрахунки за угодами, використовуючи токенізовані євро та долари.

Регламент MiCA — зелене світло для інновацій

Ця співпраця стала можливою завдяки новому європейському законодавству MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), яке створило перший у світі комплексний набір правил для ринку криптоактивів. MiCA встановило чіткі вимоги до емітентів стейблкоїнів, що забезпечило юридичну визначеність та захист для інвесторів.

Компанія Circle стала першим великим глобальним емітентом, що отримав ліцензію відповідно до нових правил, що дало їй перевагу на європейському ринку. Це показує, як чітке регулювання може стимулювати інновації та залучати великих гравців.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
30 вересня 2025, 15:53
#
DB берёт за CS 1.4%. Спасибо, дешевле уж как-то самому менять.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами