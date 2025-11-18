Multi від Мінфін
18 листопада 2025, 8:00

Обов'язок шукати роботу, перевірка майна та скорочення виплат: що очікує на українських біженців в Німеччині

Уряд Німеччини уже цього тижня затвердить законопроєкт про реформу соціальної допомоги українським біженцям. Про це повідомив у інтерв'ю DW глава німецького МВС Александер Добріндт.

Уряд Німеччини уже цього тижня затвердить законопроєкт про реформу соціальної допомоги українським біженцям.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що очікує на українців

Нові зміни передбачають, що новоприбулі українці більше не отримуватимуть соціальну допомогу для громадян (Bürgergeld), а перейдуть до системи виплат за законом про виплати шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

«Ми домовилися про зміну правового поля. Цю домовленість уже узгоджено між міністерством праці та міністерством внутрішніх справ. Цього тижня її також буде ухвалено на засіданні федерального уряду, і вона діятиме ретроспективно з 1 квітня цього року», — заявив урядовець.

Обов'язок шукати роботу і перевірки майна

За його словами, для біженців, що прибувають з України, також встановлять обов'язок докладати зусиль для пошуку роботи. «Якщо не буде зроблено жодних зусиль для працевлаштування в Німеччині, тоді відбуватимуться подальші скорочення виплат», — наголосив Добріндт.

Крім того, буде проведено перевірку майна, і на соцдопомогу зможуть очікувати лише ті, хто не має власних активів. «Якщо активи є, їх необхідно використати, перш ніж надавати допомогу шукачам притулку», — застеріг міністр внутрішніх справ.

Зазначимо, що раніше міністерка праці і соціальних питань ФРН Бербель Бас запевняла, що у згаданому законопроєкті закладено механізми, які дозволяють уникнути застосування принципу зворотної дії стосовно осіб, які прибули після 1 квітня.

Як пояснювала Бас, відповідаючи 12 листопада у Бундестазі на запитання депутатів, кожен український біженець, незалежно від дати прибуття, отримав підтвердження на соціальні виплати на певний термін. І тільки коли цей термін мине, статус буде змінюватися.

Читайте також: Виплати для українців в Німеччині зменшаться втричі: в чому причина

Скільки українців в Німеччині

Наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона українських біженців. Bürgergeld, які отримували досі усі біженці з України на рівні з німецькими безробітними, передбачає 563 євро (для самотніх людей) на місяць на додачу до покриття витрат на житло та опалення.

Виплати шукачам притулку натомість передбачають 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати (їжа, одяг) — загалом 441 євро на місяць. Жорсткішими є в цьому випадку вимоги для отримання медичної допомоги.

Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 листопада 2025, 9:40
#
Бомж-подачка більша ніж середня з/п в Україні.
