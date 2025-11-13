Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 9:18

Виплати для українців в Німеччині зменшаться втричі: в чому причина

За новими правилами, всі українці, які приїдуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу не за стандартом німецьких безробітних, а за законом для шукачів притулку. Це означає, що сума щомісячних виплат зменшиться майже утричі. Про це повідомило видання Bild.

За новими правилами, всі українці, які приїдуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу не за стандартом німецьких безробітних, а за законом для шукачів притулку.
Фото: bild.de

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зміняться виплати

Наразі українці в Німеччині отримують 563 євро на місяць (для самотньої особи), а держава додатково покриває витрати на житло й опалення. Після змін ті, хто підпаде під нову категорію, отримуватимуть близько 180 євро на місяць плюс проживання та базові послуги.

Рішення ухвалили міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (CSU) і міністр соціальної політики Бербель Бас (SPD). Таким чином, у Берліні офіційно завершується чотирирічний «особливий статус» для українців, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: Українським біженцям у Німеччині хочуть скоротити соцвиплати: замість 563 євро на людину — 441 євро

Чому ухвалили рішення про скорочення

У коаліційній угоді німецький уряд ще раніше передбачав зміну статусу українців, але процес затягнувся через опір місцевих влад. Представники земель і громад пояснювали, що перерахунок допомоги «надто бюрократично складний». Один із членів коаліції пояснив Bild, що комунальним органам довелось би переробляти тисячі справ. Це не варте зусиль. Головне, що ми встановили нові правила.

Скільки українців в Німеччині

Станом на зараз у Німеччині проживає близько 1,1 мільйона українців. В уряді сподіваються, що зміни мотивують більше людей шукати роботу, адже рівень працевлаштування серед українців залишається низьким.

Трохи більше половини українських біженців у Німеччині вже працевлаштовано. Це випливає із оприлюднених у Вісбадені результатів соціологічного дослідження, яке провів Федеральний інститут демографічних досліджень (BiB)

Як писав «Мінфін», у вересні 2025 року у країнах ЄС ухвалили найбільше за один місяць рішень про присвоєння українцям тимчасового захисту з 2023 року, що може бути пов’язано з відкриттям кордонів для юнаків 18−22 років.

Найбільший приріст українців з тимчасовим захистом спостерігався:

  • у Польщі (+12 960; +1,3%),
  • Німеччині (+7 585; +0,6%)
  • Чехії (+3 455; +0,9%)
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
13 листопада 2025, 9:34
#
В чому причина?
в зеленському і його цукжрманах, кіпєрманах, шефірах і міндічах, які «двушку в маскву посилають»!
