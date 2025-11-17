Жодних лімітів і надокучливих KYC: як вигідно та без обмежень обміняти великі суми криптовалюти

Обмін криптовалюти може виявитися доволі складним завданням через ліміти на максимальний розмір операцій, які встановлюють різні обмінні платформи та сервіси.

Одна річ, коли потрібно продати 400−500 USDT — з таким обсягом особливих проблем зазвичай не виникає. Зовсім інша, коли йдеться про суми з п'ятьма чи навіть шістьма нулями. Багато сервісів обміну валюти відмовляються задовольняти подібні заявки, тому що у них не вистачає ліквідності — резервів, які можуть покрити попит.

Тому трейдерам, серйозним інвесторам і бізнесу необхідно особливо ретельно підходити до вибору криптообмінників і віддавати перевагу тим майданчикам, які мають значні резерви, що дозволить їм без проблем виконувати багато операцій на значні суми.

Криптобіржі або криптообмінники — в чому різниця?

Найбільш поширені способи виведення криптовалюти у фіат — це централізовані криптобіржі (Binance, ByBit,OKX) і криптообмінники.

На біржах перевести USDT у фіат (гривню, долари, євро) і назад можна через Р2Р-платформи. У цьому разі біржа виступає своєрідним посередником під час обміну. Водночас продавець і покупець криптовалюти взаємодіють безпосередньо між собою, а біржа лише надає технічну можливість для здійснення такої угоди. Тому криптобіржа не може на 100% зняти всі ризики та гарантувати, що все пройде без ускладнень. Наприклад, що кожна зі сторін матиме потрібну суму на рахунку й один із учасників угоди не виявиться шахраєм.

До речі, існують окремі Р2Р-платформи для обміну криптовалюти. Їхній принцип схожий на роботу криптобірж: такі майданчики зводять між собою покупця та продавця, але ризики недобросовісності чи невдалої транзакції все одно залишаються. Також Р2Р-платформи можуть встановлювати чималу комісію за своє посередництво.

Спеціалізовані сервіси з обміну криптовалюти працюють дещо інакше. Їхнє основне завдання — забезпечити клієнтам максимально комфортний, безпечний і простий процес купівлі-продажу валюти та не обтяжувати користувачів складною процедурою верифікації (КYС). При цьому засновники криптообмінників інвестують свій капітал і залучають для цього кошти бізнес-партнерів, щоб підтримувати ліквідність бізнесу та достатній рівень резервування. Звісно ж, у цьому разі ми говоримо про тих учасників ринку, які націлені на прозору роботу та піклуються про якість своїх послуг.

Які є ліміти на обмін криптоактивів

Тепер слід поговорити про ліміти на операції з криптовалютою, оскільки вони суттєво впливають на вибір способу та конкретного сервісу для обміну.

Криптобіржі встановлюють найбільше обмежень. Усі користувачі обов'язково повинні проходити ідентифікацію особи та верифікацію (KYC), яка підтверджується документами — паспортом, ID-карткою або посвідченням водія. Без цього практично будь-які операції з криптовалютою будуть заблоковані або суттєво урізані.

Наприклад, власники облікових записів на біржі Binance, які не пройшли KYC, не можуть ні поповнити свій гаманець, ні скористатися P2P-платформою для купівлі або продажу криптовалюти. А на біржі ByBit без KYC можна виводити не більше ніж 20 тис. USDT на добу.

Втім, наявність верифікації теж не знімає всіх обмежень. На біржі OKX для користувачів, які пройшли базову процедуру KYC, обсяг усіх Р2Р-операцій не може перевищувати 5000 USDT. При досягненні цього рівня біржа вимагатиме пройти розширену ідентифікацію. На біржі HTX через Р2Р-платформу взагалі не можна обмінювати більше ніж 1000 USDT на добу.

Крім того, максимальний розмір угоди з криптовалютою визначають користувачі, які розміщують оголошення на біржових Р2Р-платформах. І найчастіше за один раз навряд чи вдасться обміняти більш як 200−300 USDT. Тому дуже часто для того, щоб продати навіть порівняно невелику суму — 1000−2000 USDT, доведеться провести декілька транзакцій, що, погодьтеся, незручно.

Криптообмінники теж мають ліміти на операції із продажу валюти. Але в цьому разі обмеження пов'язані переважно з накопиченим обсягом резервів і з тим, як вони розподілені, щоб покривати попит.

Наприклад, невеликі сервіси з обміну валют можуть обмежувати одну операцію сумою 400−600 USDT. Більші криптообмінники встановлюють ліміти розміром 50−100 тис. дол. А якщо говорити про лідерів ринку, то вони дають можливість обміняти аж до 500 тис. — 1 млн дол., тобто це практично безліміт.

То як же вибрати сервіс для обміну великих сум криптовалюти?

Насамперед варто звертати увагу на репутацію криптообмінника, на прозорість його операцій (відсутність будь-яких прихованих комісій і платежів), а також на наявність у нього достатнього запасу резервів.

Цим параметрам повністю відповідає платформа ObmenAT24, яка працює на українському ринку обміну валют із 2016 року. Які аргументи на користь саме цього сервісу?

По-перше,ObmenAT24 підтримує понад 3500 комбінацій обміну між різними криптовалютами та фіатними валютами.

По-друге, сервіс має більш ніж 90 фізичних точок обміну в 30 містах України і 40 столицях світу, де можна перевести криптоактиви в готівку. І це дуже велика перевага в українських реаліях, коли банки суттєво обмежують перекази між картками та можуть заблокувати практично будь-яку операцію без причини.

По-третє, ObmenAT24 щорічно обслуговує обмінні транзакції понад мільйона користувачів, що підтверджує здатність платформи закривати значну кількість операцій на різні суми в реальному часі без будь-яких проблем.

По-четверте, ObmenAT24 не вимагає від клієнтів проходити обов'язкову верифікацію, що вигідно відрізняє сервіс від криптовалютних бірж, котрі, як ми пам'ятаємо, суттєво обмежують будь-які операції без KYC.

Що особливо важливо: ObmenAT24 — єдиний в Україні криптообмінник, який підтримує значний обсяг резервів і публічно розкриває цю інформацію. Наприклад, на момент виходу цієї публікації поточні резерви платформи перевищували 700 тис. дол. Ці резерви диверсифіковані та сформовані як у криптоактивах, так і у фіатних валютах.

Завдяки наявності такої значної ліквідності ObmenAT24 може пропонувати вигідні умови обміну, працювати без прихованих комісій, якими нерідко зловживають інші учасники ринку, та фіксувати курс на той час, поки кошти клієнта зараховуються на гаманець платформи.

При цьому обробка будь-якої операції відбувається без затримок, оскільки власні резерви позбавляють ObmenAT24 необхідності шукати сторонні ресурси для обміну. Сервіс може задовольнити практично будь-яку заявку за лічені хвилини незалежно від суми.