17 листопада 2025, 12:10

Уолл-стріт ігнорує ризики «бульбашки» та вливає трильйони у гонку ШІ

Інвестиційні гіганти Уолл-стріт, такі як Blue Owl Capital, які накопичили трильйони доларів інвестиційного капіталу, знайшли ідеальну ціль для своїх грошей — перегони озброєнь у сфері штучного інтелекту. Фірми приватного кредитування фінансують багатомільярдні дата-центри для Meta та Oracle, ігноруючи нещодавній розпродаж на ринку та попередження про формування «бульбашки». Страх пропустити наступний великий бум переважує обережність. Про це пише The Wall Street Journal.

Інвестиційні гіганти Уолл-стріт, такі як Blue Owl Capital, які накопичили трильйони доларів інвестиційного капіталу, знайшли ідеальну ціль для своїх грошей — перегони озброєнь у сфері штучного інтелекту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від печива до дата-центрів: як Blue Owl увійшов у гру

Ще не так давно Blue Owl Capital була інвестиційною фірмою, що кредитувала американські компанії середнього розміру, як-от виробника замороженої випічки Sara Lee. Сьогодні фірма фінансує будівництво дата-центрів вартістю в десятки мільярдів доларів для таких гігантів, як Meta та Oracle.

Це демонструє, як швидко Уолл-стріт стала головним фінансовим посередником американського буму ШІ. Менеджери фондів, як-от Blue Owl (який за 10 років виріс до $295 млрд в управлінні), роками шукали великі угоди, і ШІ став ціллю, більшою за будь-що в історії.

«Цифри настільки великі»: $30 мільярдів для Meta

Минулого місяця Blue Owl залучила $30 мільярдів для будівництва ШІ-дата-центру для Meta в Луїзіані. Схема фінансування показова: Blue Owl вклав $3 млрд грошей своїх клієнтів (приватний капітал) та запозичив решту $27 млрд. Угода з Meta містила надзвичайну умову, що гарантувала повернення інвестицій Blue Owl, подібно до боргу, навіть якщо партнерство розпадеться.

Ризик «бульбашки» проти страху пропустити

Хоча Big Tech має величезні запаси готівки, їхні потреби у фінансуванні ШІ перевищують їхні можливості. За оцінками Morgan Stanley, до 2028 року техгіганти витратять на ШІ майже $3 трильйони, але зможуть покрити лише половину цієї суми за рахунок власних коштів. Це змушує їх звертатися до боргових та приватних ринків.

Попри те, що минулого тижня відбувся серйозний розпродаж технологічних акцій, а лідери ринку, як-от CEO Goldman Sachs Девід Соломон, попереджали про «піну» на ринках, Уолл-стріт продовжує діяти. Через кілька днів після застережень Соломона, Goldman сформував нову команду, зосереджену на фінансуванні ШІ-інфраструктури.

Привабливість угод шалена. Наприклад, інвесткомпанія Pimco, купивши облігації на $18 млрд для проєкту Meta/Blue Owl, отримала «паперовий» прибуток у $2 мільярди за кілька днів через ажіотажний попит.

Хто заплатить, якщо «бульбашка» лусне?

Нервозність ринку вже помітна. 29 жовтня акції Meta впали на 11% одразу після публікації рекордного звіту про доходи. Причиною стало те, що Марк Цукерберг пообіцяв агресивно збільшити капітальні витрати на ШІ, що викликало в аналітиків питання про те, як компанія планує на цьому заробляти.

Ризики поширюються на всю економіку, оскільки борги нарізаються та перепродаються.

  • Пенсійні фонди: Серед інвесторів останнього фонду Blue Owl на $7 млрд є державні пенсійні плани Пенсильванії та Нью-Йорка.
  • Пайові фонди: Облігації, що фінансують дата-центр Meta, можна знайти у фондах BlackRock, Invesco та Pimco, доступних роздрібним інвесторам.
  • Борги техкомпаній: Oracle, яка робить ставку на те, щоб стати провайдером для OpenAI, є найбільш заборгованим техгігантом. Її акції нещодавно впали на 32%, а облігації наближаються до «сміттєвого» рейтингу.
  • Ризик технологій: Існує ризик, що чипи Nvidia, які компанії купують у борг, можуть застаріти через кілька років.

Чому це важливо

Перегони озброєнь у сфері ШІ фінансується не лише за рахунок гігантських прибутків Big Tech, але й за рахунок величезного боргового важеля, наданого Уолл-стріт. Фірми приватного кредиту, як-от Blue Owl, ризикують трильйонами доларів (включно з пенсійними грошима), роблячи ставку на те, що попит на ШІ виправдає ці вкладення.

Це створює новий системний ризик, де невдача кількох ключових ШІ-проєктів (як-от ризикована ставка Oracle на OpenAI, яка вже диверсифікує закупівлі на Amazon та Google) або технологічне застарівання чипів може спричинити ланцюгову реакцію у фінансовій системі, потенційно за масштабами більшу за кризу сланцевого буму.

До теми: Питання на трильйон доларів: чи лусне бульбашка ШІ у 2025 році?

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
