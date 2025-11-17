Гарвард потроїв вкладення у криптовалютний фонд BlackRock

Гарвардський університет у третьому кварталі збільшив свої інвестиції у біржовий фонд iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), запущений компанією BlackRock, більш ніж на 250%.

Вкладення Гарварду

Згідно з звітом компанії Harvard Management Company, що управляє цільовим фондом університету обсягом $57 млрд, станом на 30 вересня, у його володінні перебувало більш ніж 6,8 млн акцій IBIT на суму $442,8 млн.

У серпні університет повідомив, що його позиція в IBIT становить 1,9 млн акцій на суму $116,6 млн.

Старший аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас назвав це вкрай рідкісною нагодою, коли навчальний заклад вкладає гроші в ETF, оскільки переконати керуючих цільовим фондом придбати навіть традиційні ETF — складне завдання.

Однак інвестиції Гарварду в IBIT становили лише 1% від загального цільового капіталу, додав Балчунас.

За його підрахунками, тепер Гарвардський університет знаходиться на 16-му місці за обсягом вкладень серед інвесторів IBIT.

В основному інвестиції Гарварду припадають на акції американських технологічних компаній, включаючи Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet, материнську компанію Google.

Університет відкрив нову позицію на $16,8 млн у фінтех-компанії Klarna і купив акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Company на $59,1 млн.

Гарвард також подвоїв вкладення в золото, збільшивши свою частку в біржовому фонді SPDR Gold Shares (GLD) до 661 391 акції вартістю $235,1 млн. — у серпні у володінні університету перебувало 333 тисячі цих акцій.

У криптовалютні фонди інвестують інші освітні установи: Стендфордський університет, Массачусетський технологічний інститут, Дартмутський коледж та Університет Північної Кароліни.

Тиск Трампа

Як писав раніше «Мінфін», цього року Гарвард зіткнувся із серйозним політичним тиском з боку адміністрації президента Трампа, яка погрожувала скоротити федеральне фінансування через ініціативи університету з різноманітності та інклюзивності.

Також були спроби ускладнити перебування іноземних студентів у США, що викликало «тривогу та побоювання» серед абітурієнтів.

Однак, незважаючи на ці ризики, привабливість Гарварда для іноземців залишається надзвичайно високою. 31% неамериканських респондентів назвали HBS своєю «школою мрії». Для порівняння, провідні європейські бізнес-школи, такі як Insead та London Business School, отримали лише по 3% голосів кожна.