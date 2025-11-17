Мільярдер Пітер Тіль продав усі акції Nvidia і скоротив частку в Tesla: причина

Мільярдер Пітер Тіль повністю вийшов з капіталу провідної компанії у сфері штучного інтелекту Nvidia, як показали документи, опубліковані у вихідні, на тлі зростаючих побоювань щодо бульбашки в технологічних оцінках, викликаного ШІ, пише Investing.

Продаж акцій

Тіль продав близько 537 742 акцій NVIDIA Corporation у період з липня по вересень, а звіт 13 °F його фонду Thiel Macro показав, що на 30 вересня він більше не володів акціями Nvidia.

Ціна продажу акцій становить майже $100 мільйонів, згідно з розрахунками, заснованими на середній ціні акцій Nvidia у період з липня по вересень.

Тіль також скоротив свою частку в Tesla Inc до 65 000 акцій з 272 613 акцій та придбав 79 181 та 49 000 акцій Apple Inc і Microsoft Corporation відповідно.

Тіль також повністю вийшов із капіталу енергетичної компанії Vistra Energy Corp, яка становила 208 747 акцій, як показав звіт 13 °F.

Причина продажу Тіля

Розкритий продаж Тілем акцій Nvidia відбувається лише через тиждень після того, як японський технологічний конгломерат SoftBank Group Corp. розкрив інформацію про продаж усієї своєї частки в компанії. Минулого тижня інвестор Майкл Буррі, відомий передбаченням фінансової кризи 2008 року, також розкрив великі короткі позиції щодо Nvidia та Palantir Technologies Inc.

Причина продажу Тіля спочатку була не зрозуміла.

Тіль, співзасновник Paypal і Palantir, раніше цього року попереджав про завищені оцінки Nvidia і раніше також порівнював нещодавній стрибок технологічних оцінок з крахом доткомів бульбашки 1999−2000 років.

Його вихід з Nvidia відбувається на тлі побоювань, що швидко зростають, з приводу бульбашки в оцінках технологічних компаній, викликаного ШІ.

Інвестори стурбовані тим, як провідна компанія у сфері ШІ OpenAI планує виконати свої зобов'язання щодо витрат на суму понад $1 трильйон, і як це може вплинути на Nvidia та інших виробників чіпів, які є основними постачальниками компанії.

Інвестиції Nvidia в OpenAI також викликали побоювання з приводу циркулярного фінансування, в той час, як низка нещодавніх звітів про прибутки найбільших технологічних компаній показала капітальні витрати, що швидко зростають, на ШІ серед найбільших компаній Уолл-стріт.

Ринкова капіталізація Nvidia

Наприкінці жовтня ринкова капіталізація Nvidia перевищила $5 трлн, у результаті виробник чіпів став першою компанією в історії, що подолала цей рубіж.