Berkshire Баффета купила частку в Alphabet на $4,3 млрд

Berkshire Hathaway розкрила інформацію про придбання частки у розмірі $4,3 млрд у материнській компанії Google, Alphabet, що зробило компанію десятим за величиною активом у портфелі станом на 30 вересня, згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у п'ятницю. Про це пише Investing.

Інвестиції Баффета

Конгломерат повідомив про володіння 17,85 млн акцій Alphabet наприкінці III кварталу, що знаменує собою незвичайну зміну тону з огляду на традиційний підхід Уоррена Баффета до вартісного інвестування та його минулі коливання щодо технологічних компаній з високими темпами зростання.

Скорочення позицій у Apple

Berkshire продовжила скорочувати свою позицію в Apple, зменшивши свою частку до 238,2 млн акцій з 280 млн у третьому кварталі. Це є скороченням на 15%, внаслідок чого вартість холдингу склала $60,7 млрд.

Ця документація є останньою, в якій Berkshire докладно описує свій портфель акцій до того, як Баффет залишить посаду генерального директора після 60-річного перебування на посаді.

Баффет неухильно продавав акції Apple протягом 2024 року і зараз продав майже три чверті з 905 мільйонів акцій, якими колись володіла Berkshire. Незважаючи на ці суттєві скорочення, Apple залишається найбільшим пакетом акцій Berkshire.

Баффет готується передати владу Грегу Абелю

Уоррен, якому скоро виповниться 96 років, покине посаду генерального директора наприкінці цього року. Він призначив Грега Абеля наступним наступником, на що чекали вже багато років.

Відмінною рисою цього переходу і те, що Уоррен також відходить від загальної уваги, яке десятиліттями стежило за кожним його словом.