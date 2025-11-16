«Зимова програма» обвалила «Дію»

Через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Про це йдеться у повідомленні сервісу.

Збій в «Дії»

«Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше», — повідомили в «Дії».

Як зазначається, послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися.

«Зимова підтримка»

15 листопада в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». В її межах можна подавати заявку на допомогу 1 000 грн.

Це можна зробити двома способами:

онлайн через застосунок «Дія»

у відділенні Укрпошти.

Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, станом на 15 листопада надійшов перший мільйон заявок на 1000 грн у рамках «Зимової підтримки».

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків:

Фінансова підтримка,

Транспортна ініціатива «УЗ-3000»,

Медичні чекапи.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.