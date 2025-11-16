Через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Про це йдеться у повідомленні сервісу.
«Зимова програма» обвалила «Дію»
Збій в «Дії»
«Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше», — повідомили в «Дії».
Як зазначається, послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися.
«Зимова підтримка»
15 листопада в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». В її межах можна подавати заявку на допомогу 1 000 грн.
Це можна зробити двома способами:
- онлайн через застосунок «Дія»
- у відділенні Укрпошти.
Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, станом на 15 листопада надійшов перший мільйон заявок на 1000 грн у рамках «Зимової підтримки».
1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.
Пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків:
- Фінансова підтримка,
- Транспортна ініціатива «УЗ-3000»,
- Медичні чекапи.
Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.
«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.
