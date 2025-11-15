ЄС працює над 20-м пакетом санкцій щодо росії — Каллас

Європейський Союз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій щодо росії. Про це оголосила у пʼятницю, 14 листопада, верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після зустрічі в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами, пише DW.

Що відомо про санкції

«Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати», — сказала Каллас, додавши, що саме тому «ми повинні продовжувати тиснути на росію санкціями».

Вона також високо оцінила останні обмежувальні заходи, запроваджені урядом США щодо російських нафтових компаній.

«Санкції працюють ефективніше, коли їх доповнює підтримка міжнародних партнерів», — сказала Каллас, яку цитує dpa.

Вона не надала жодних подробиць щодо майбутнього 20-го пакета санкцій.

Чого торкнуться санкції

За словами брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до так званого російського тіньового флоту.

Москва використовує його, щоб обійти обмеження цін на російську нафту, запроваджене західними союзниками України. Зазвичай ця схема передбачає використання застарілих суден та різних методів для приховування походження нафтових вантажів.

19-й пакет санкції ЄС

Попередній 19-тий пакет санкцій набув чинності в жовтні і спрямований, зокрема, на подальше скорочення доходів росії від продажу газу та нафти. Повна заборона на імпорт скрапленого природного газу з росії буде застосовуватися вже з 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося спочатку.

Крім того, передбачена низка заходів у фінансовому секторі і обмежується свобода пересування російських дипломатів у межах ЄС.