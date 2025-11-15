ЄС працює над 20-м пакетом санкцій щодо росії — Каллас

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 листопада 2025, 14:38

ЄС працює над 20-м пакетом санкцій щодо росії — Каллас

Європейський Союз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій щодо росії. Про це оголосила у пʼятницю, 14 листопада, верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після зустрічі в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами, пише DW.

Європейський Союз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій щодо росії.
Фото: Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про санкції

«Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати», — сказала Каллас, додавши, що саме тому «ми повинні продовжувати тиснути на росію санкціями».

Вона також високо оцінила останні обмежувальні заходи, запроваджені урядом США щодо російських нафтових компаній.

«Санкції працюють ефективніше, коли їх доповнює підтримка міжнародних партнерів», — сказала Каллас, яку цитує dpa.

Вона не надала жодних подробиць щодо майбутнього 20-го пакета санкцій.

Чого торкнуться санкції

За словами брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до так званого російського тіньового флоту.

Москва використовує його, щоб обійти обмеження цін на російську нафту, запроваджене західними союзниками України. Зазвичай ця схема передбачає використання застарілих суден та різних методів для приховування походження нафтових вантажів.

19-й пакет санкції ЄС

Попередній 19-тий пакет санкцій набув чинності в жовтні і спрямований, зокрема, на подальше скорочення доходів росії від продажу газу та нафти. Повна заборона на імпорт скрапленого природного газу з росії буде застосовуватися вже з 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося спочатку.

Крім того, передбачена низка заходів у фінансовому секторі і обмежується свобода пересування російських дипломатів у межах ЄС.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
15 листопада 2025, 18:22
#
Инфа 100% что не будет санкций против стран и компаний-прокладок, с помощью которых русня покупает электронику для ракет и дронов. Это база от ЕС.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами