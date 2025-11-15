Головна розкіш 2025 року — власна команда: чому мільярдери купують спорт

Мільярдери обмінюють витвори мистецтва та автомобілі на спортивні команди як свою головну інвестицію у трофеї. Про це пише Fortune.

У що інвестують мільярдери

Забудьте про типові інвестиції у старі гроші, такі як аукціони витворів мистецтва та vintage автомобілі. Сьогоднішні мільярдери натомість вкладають свої гроші у улюблені спортивні команди — і перетворюють їх на серйозні інвестиційні ставки.

Порівняно з типовими інвестиціями в предмети розкоші, які ми спостерігали історично, володіння спортивними об'єктами перетворилося з життєвого хобі на нову бізнес-стратегію для найбільш забезпечених людей у світі, згідно з новим опитуванням JPMorgan Private Bank.

Фактично вкладення доходів у команди та арени є головним спеціалізованим активом для цих надбагатих сімей. Банк повідомив, що 34% керівників компаній інвестують у команди та арени порівняно з 23% у мистецтво та 10% в автомобілі.

Звіт був підготовлений підрозділом JPMorgan «23 Wall», який консультує 0,01% найбагатших. У ньому опитано 111 керівників сімейних офісів-мільярдерів, які контролюють активи на суму понад 500 мільярдів доларів, а частка акцій спортивних команд, що володіють контрольними пакетами, зросла до 20% порівняно з лише 6% у 2022 році.

Наживання на угодах

Генеральний директор Guggenheim Partners, мільярдер Марк Уолтер, є прикладом цієї останньої інвестиційної тенденції. Після схвалення Національної баскетбольної асоціації він придбав контрольний пакет акцій команди Лос-Анджелес Лейкерс у рамках угоди вартістю приблизно 10 мільярдів доларів.

Уолтер також володіє командою Лос-Анджелес Доджерс. Його статки оцінюються приблизно в 7,3 мільярда доларів.

Інші мільярдери, такі як Марк Кьюбан, також отримали величезний прибуток від своїх команд. 2000 року К'юбан купив «Даллас Маверікс» приблизно за 285 мільйонів доларів, а пізніше, наприкінці 2023 року, продав свій контрольний пакет акцій приблизно за 3,5 мільярда доларів.

Інвестиції в жіночий спорт

Коли йдеться про мільярдерів та спорт, річка тече в обидві сторони. Великі спортивні асоціації, такі як НБА та НФЛ також розширили свою присутність у сфері приватного капіталу.

Згідно з звітом, майже дві третини команд НБА, які вступають у поточний сезон 2025−26 років, мають хоч якийсь зв'язок із приватними інвестиціями. Цей зсув сигналізує як про зростання оцінок, так і про зростаючий вплив інституційних інвесторів у професійному спорті.

«Це задоволення для бізнесу, і ми дійсно хочемо цим займатися», — написав один із директорів у звіті. «Згодом ми заробляємо багато грошей».

«За двадцять років люди не повірять, що можна придбати жіночу команду за 100 мільйонів доларів», — сказав інший.

Інтерес до жіночого спорту зростає. Окреме дослідження, проведене McKinsey & Company, показало, що жіночий спорт може принести володарям прав у США щонайменше 2,5 мільярда доларів до 2030 року, що на 250% більше ніж 1 мільярд доларів, отриманий у 2024 році.