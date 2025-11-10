Англійська Прем'єр-ліга створила закритий клуб кредиторів

Англійська Прем'єр-ліга сформувала закрите коло кредиторів — від HSBC до Macquarie — з особливим доступом до клубів, які витрачають мільярди на гравців та інфраструктуру, дізнався Bloomberg. Причому нові фонди теж поспішають увійти до цього елітного пулу.

Ексклюзивне коло банків

Навколо англійського футболу поступово вишикувалося ексклюзивне коло банків та спеціалізованих кредиторів, які мають прямий доступ до найбільших клубів. До нього входять HSBC, Barclays та Banco Santander, а також спеціалізовані Close Brothers та Aldermore.

До списку також додалися Internationales Bankhaus Bodensee та OLB (Німеччина), Banca Sistema (Італія) та Macquarie (Австралія). Єдиним представником Уолл-стріт у ньому виявився Citibank.

Боргова гонка

За даними Bloomberg, влітку 2025 клуби Прем'єр-ліги витратили рекордні 3 млрд фунтів стерлінгів (близько $4 млрд) на трансфери, при цьому вартість окремих гравців перевищувала 100 млн фунтів. Крім того, частина клубів фінансує проєкти із реконструкції стадіонів, що посилило попит на кредити.

На тлі зростання видатків до ліги приходять нові кредитори. Так, Nottingham Forest зайняв 80 млн фунтів у Apollo Global Management під 8,75% річних, Wolverhampton Wanderers рефінансував борг у 100 млн фунтів з PGIM, а Ares роком раніше надав Chelsea FC 500 млн фунтів. За даними агентства, Apollo і Blackstone також розглядали можливість фінансування операцій із трансферу гравців.

Репутаційні ризики та складна застава

Футбольні кредити дають прибуток, але несуть іміджеві ризики. «Традиційні банки часто уникають кредитування клубів, тому що ризик виходить за межі балансу, — пояснив Bloomberg голова Fasanara Capital Франческо Філія. — Коли результати погіршуються, а фінанси стискуються, банк, який виявився біля джерел банкрутства улюбленої місцевої команди, ризикує репутацією».

За словами фінансового консультанта клубу Burnley Сашка Рязанцева, більшість клубів не мають доступу до традиційного фінансування. «Кредитори шукають тільки забезпечені форми — під телеправа, доходи від квитків, нерухомість або інші активи», — зазначив він.

Згідно з правилами ліги, жоден клуб — діючий або вилетів у нижній дивізіон — не може надавати заставу на права центральними фондами, включаючи телетрансляції, нефінансовим організаціям. Тому схвалені лігою банки, наприклад Banca Sistema, мають право безпосередньо отримувати частину доходів клубів, зокрема надходження від телетрансляцій та інших централізованих виплат. Завдяки цьому ризики за позиками знижуються: щорічний гарантований дохід клубу від ТБ-прав сягає приблизно 120 млн фунтів, уточнює Bloomberg.

Проте банки, які не входять до затвердженого списку, можуть видавати кредити клубам за узгодженням з лігою. За даними джерел агентства, JPMorgan Chase має стосунки з акціонерами кількох клубів та фінансував Chelsea, Fulham та Everton, незважаючи на відсутність у списку.

У 2024 році німецький IBB, який спеціалізується на викупі трансферних боргів, отримав схвалення Прем'єр-ліги, а італійська Banca Sistema увійшла до списку після розкриття своєї структури та досвіду спортивного фінансування.

«Ми бачимо посилення конкуренції за доступ до клубів», — зазначив глава Entertainment Banca Sistema Factoring Габріеле Гриса.