15 листопада 2025, 12:59

Глава компанії Strategy Майкл Сейлор: до 2035 року біткоїн обжене золото

Засновник і виконавчий голова компанії Strategy Майкл Сейлор пояснив, чому до 2035 року біткоїн зможе обійти золото за ринковою капіталізацією і стати ціннішим за головний дорогоцінний метал. Бізнесмен в інтерв'ю Yahoo Finance сказав, що біткоїн зобов'язаний перевершити ринкову капіталізацію золота завдяки своїй фіксованій пропозиції 21 млн монет.

Засновник і виконавчий голова компанії Strategy Майкл Сейлор пояснив, чому до 2035 року біткоїн зможе обійти золото за ринковою капіталізацією і стати ціннішим за головний дорогоцінний метал.
Фото: depositphotos

Прогноз Сейлора

Згідно з нинішнім графіком видобутку біткоїнів, до 2035 року майнери здобудуть 99% усіх монет. Тобто через десять років настане, за словами підприємця, «рік 0,99», після якого нові біткоїни з'являтимуться на ринку все рідше і в дуже невеликій кількості.

Останній 1% біткоїнів має бути здобутий лише протягом наступних ста років, якщо вірити графіку. Глава компанії-найбільшого публічного власника першої криптовалюти впевнений, що екстремальний дефіцит посилює довгострокові перспективи біткоїна та зміцнює його курс.

Зростаючий інтерес фінансових компаній, що інвестують у біткоїн, каже, що великі інвестори стали сприймати біткоїн як цифрове золото, наполягає Сейлор.

Ринкова капіталізація біткоїну

Нині ринкова капіталізація біткоїна становить близько $1,9 трлн, тоді як капіталізація золота перевищує $29 трлн. Щоб біткоїн перевершив золото за ринковою капіталізацією, його курс має зрости щонайменше до $1,4 млн за монету.

«Якщо ви хочете володіти біткоїном, потрібно встигнути придбати його якнайшвидше, адже останній 1% біткоїнів, що залишилися, буде випускатися ще сто років. Я не сумніваюся, що біткоїн стане більшим і ціннішим активом у порівнянні із золотом», — заявив Сейлор.

Згідно з прогнозом керівника Strategy, до кінця року перша криптовалюта повинна досягти $150 000. Втім, зараз біткоїн схильний до ведмежого тренду і опустився нижче за $96 000.

Що з курсом біткоїна

13 листопада ввечері ціна першої криптовалюти почала стрімко знижуватися. 14 листопада вранці актив у моменті впав до $96 841, але згодом дещо відіграв свої позиції.

Станом на ранок 15 листопада вартість першої криптовалюти становить $95,782.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні. Причому найбільше за останні 24 години втратив Ethereum (10%) актив знизився до $3 176, хоча ще вчора вдень торгувався на рівні $3 500.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
