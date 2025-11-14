«Податок на Google»: з початку року до бюджету надійшло понад 13 мільярдів гривень

За 10 місяців 2025 року до державного бюджету України надійшло понад 13,2 мільярда гривень від так званого «податку на Google». Цю суму сплатили компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським фізичним особам. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Вона уточнила, що загальні надходження склали 136 млн євро та $165,2 млн, а в перерахунку — 13,2 млрд грн.

Хто сплачує найбільше

Найбільші суми податку до бюджету сплатили такі технологічні гіганти, як:

Apple

Google

Valve

Meta

Sony

Etsy

Netflix

Wargaming

Розширення бази платників

З початку року до реєстру платників податку додалося ще 7 компаній-нерезидентів. Загальна кількість зареєстрованих нерезидентів на сьогодні становить 143 особи.

«Такий підхід забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність», — наголосила Карнаух.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або $151,2 млн.