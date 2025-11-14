Multi від Мінфін
14 листопада 2025, 15:54

Google оновлює ШІ-функції для шопінгу перед святами

Компанія Google анонсувала масштабне оновлення своїх функцій для шопінгу на основі штучного інтелекту (ШІ) та агентських технологій. Мета — максимально спростити процес покупок напередодні сезону свят. Про це повідомляє Investing.

Google оновлює ШІ-функції для шопінгу перед святами
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий ШІ-режим у пошуку

Google суттєво модернізує ШІ-режим у пошуку, дозволяючи користувачам вести розмовний шопінг. Тепер можна описувати бажаний товар природною мовою, а система надасть організовану відповідь, що містить:

  • Візуальні матеріали.
  • Ціни.
  • Відгуки.
  • Інформацію про наявність товару.

Відповіді ШІ будуть адаптовані під тип запиту. Наприклад, для пошуку візуального натхнення користувачі побачать зображення з можливістю покупки, а запити на порівняння продуктів згенерують порівняльні таблиці з ключовими висновками з відгуків.

Функції покупок Google працюють на базі Shopping Graph, яка включає понад 50 мільярдів товарних позицій, 2 мільярди з яких оновлюються щогодини.

Шопінг у застосунку Gemini

Функціонал для покупок також інтегрується безпосередньо в застосунок Gemini. Користувачі зможуть знаходити товарні пропозиції, порівняльні таблиці та ціни з усього інтернету, не виходячи з чату. Ця функція вже доступна для всіх користувачів Gemini у США.

Функція «Нехай Google зателефонує»

Для покупців, яким потрібні товари швидко або які віддають перевагу локальним покупкам, Google запроваджує функцію «Нехай Google зателефонує» (Let Google Call).

Коли користувач шукає певні товари «поруч зі мною», він може попросити Google зателефонувати в місцеві магазини від його імені, щоб перевірити наявність, ціну та акції. Функція поступово впроваджується у США для категорій: іграшки, здоров'я та краса, а також електроніка.

Агентська функція оформлення замовлення та відстеження цін

Google також запускає агентську функцію оформлення замовлення, яка працює в тандемі з її системою відстеження цін:

  • Користувачі можуть вказати бажаний товар (розмір, колір, бюджет) і отримувати сповіщення, коли ціна знижується.
  • З дозволу користувача, Google зможе автоматично завершити покупку через Google Pay.

Агентська функція оформлення замовлення вже починає впроваджуватися в пошуку серед американських продавців, включаючи Wayfair, Chewy, Quince та Shopify, і цей перелік буде розширюватися.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на компанію Google подали до суду, звинувачуючи її у використанні свого помічника зі штучним інтелектом Gemini для незаконного відстеження приватних комунікацій користувачів Gmail, Chat та Meet.

Позивачі стверджують, що в жовтні Google «таємно» активував Gemini для всіх цих додатків, збираючи приватні дані «без відома та згоди користувачів».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
