Tesla відкликає 10 500 акумуляторних систем Powerwall 2 через ризик пожежі

Компанія Tesla оголосила про відкликання приблизно 10 500 одиниць своїх домашніх акумуляторних систем Powerwall 2 у Сполучених Штатах через потенційний ризик виникнення пожежі. Про це повідомляє Investing.

Основні деталі відкликання:

Причина: Акумуляторні системи можуть перегрітися та вийти з ладу, що створює ризик серйозних травм або смерті.

Випадки: Рішення про відкликання прийнято після 22 повідомлень про перегрів систем.

Наслідки: На щастя, про травми поки не повідомлялося, але в деяких випадках дефект спричинив пошкодження майна.

Проблема

Згідно з повідомленням про відкликання, причина криється в певних літій-іонних елементах батареї, які можуть перегріватися за певних умов, потенційно викликаючи задимлення або займання.

Powerwall 2 — це блок для зберігання енергії, який використовується з сонячними панелями для самостійного споживання, оптимізації енергоспоживання та забезпечення резервного живлення під час відключень мережі.

Tesla вживає запобіжних заходів, дистанційно обмежуючи заряд на несправних пристроях для мінімізації ризику. Компанія також організовує безкоштовну заміну для клієнтів.