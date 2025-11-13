Вісім країн ЄС виділяють $500 мільйонів на військову допомогу для України

Данія , Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили про спільне фінансування пакета військового обладнання та боєприпасів для України на суму $500 мільйонів. Про це йдеться у спільній заяві країн, оприлюдненій сьогодні, 13 листопада.

Допомога буде надана у рамках ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL), створеної НАТО, і буде закуплена у Сполучених Штатах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це рішення.

«Наші Північні та Балтійські союзники активізують зусилля, щоб профінансувати черговий пакет критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання є надзвичайно важливим, оскільки Україна вступає у зимові місяці», — заявив Рютте.

Він також додав, що країни НАТО й надалі надаватимуть Україні всю необхідну підтримку для захисту від російської агресії.

PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива США та НАТО, створена для оптимізації та прискорення постачання критично важливого озброєння Україні.

