13 листопада 2025, 16:22

Вісім країн ЄС виділяють $500 мільйонів на військову допомогу для України

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили про спільне фінансування пакета військового обладнання та боєприпасів для України на суму $500 мільйонів. Про це йдеться у спільній заяві країн, оприлюдненій сьогодні, 13 листопада.

Допомога буде надана у рамках ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL), створеної НАТО, і буде закуплена у Сполучених Штатах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це рішення.

«Наші Північні та Балтійські союзники активізують зусилля, щоб профінансувати черговий пакет критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання є надзвичайно важливим, оскільки Україна вступає у зимові місяці», — заявив Рютте.

Він також додав, що країни НАТО й надалі надаватимуть Україні всю необхідну підтримку для захисту від російської агресії.

Читайте також: Україна отримає допомогу від союзників у форматі «Рамштайн» на понад $1,1 мільярда

PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива США та НАТО, створена для оптимізації та прискорення постачання критично важливого озброєння Україні.

Механізм працює наступним чином:

  • Україна формує список пріоритетних потреб у військовому обладнанні.
  • Країни-партнери та члени Альянсу спільно фінансують закупівлю цієї техніки безпосередньо у США.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
