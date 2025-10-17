Україна отримає допомогу від союзників у форматі «Рамштайн» на понад $1,1 мільярда

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про успішні домовленості, досягнуті під час чергового засідання у форматі «Рамштайн», що зміцнять оборонні можливості України. Загальна сума нових внесків від партнерів перевищила $1,1 мільярда.

За словами Шмигаля, значний обсяг нових коштів буде спрямовано на закупівлі безпосередньо в української оборонної промисловості, а також на потреби у безпілотних апаратах та засобах РЕБ.

Він зазначив, що внески до PURL (ініціативи на підтримку української стійкості) на загальну суму щонайменше $422 млн вже надійшли або були задекларовані понад половиною країн-членів НАТО.

Нові внески на закупівлю з української індустрії - $715 млн:

Норвегія — $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.

Нідерланди — $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.

Канада — $8 млн на дрони-перехоплювачі.

Ісландія — $4 млн у межах «Данської моделі».

Військова допомога: