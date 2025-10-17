Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про успішні домовленості, досягнуті під час чергового засідання у форматі «Рамштайн», що зміцнять оборонні можливості України. Загальна сума нових внесків від партнерів перевищила $1,1 мільярда.
17 жовтня 2025, 14:03
Україна отримає допомогу від союзників у форматі «Рамштайн» на понад $1,1 мільярда
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За словами Шмигаля, значний обсяг нових коштів буде спрямовано на закупівлі безпосередньо в української оборонної промисловості, а також на потреби у безпілотних апаратах та засобах РЕБ.
Він зазначив, що внески до PURL (ініціативи на підтримку української стійкості) на загальну суму щонайменше $422 млн вже надійшли або були задекларовані понад половиною країн-членів НАТО.
Нові внески на закупівлю з української індустрії - $715 млн:
- Норвегія — $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.
- Нідерланди — $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.
- Канада — $8 млн на дрони-перехоплювачі.
- Ісландія — $4 млн у межах «Данської моделі».
Військова допомога:
- Швеція — $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026−2027 роках.
- Чехія — новий пакет на $72 млн
- Канада — $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет.
- Португалія — $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.
- Фінляндія — готує 13-й пакет військової допомоги.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі