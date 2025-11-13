SALES FORUM'2025 — головна бізнес-подія для керівників продажів, маркетингу, аналітики та експорту, присвячена системному зростанню бізнесу.
Цьогорічна тема — «Код прибутку. Продажі нового мислення».
SALES FORUM’2025: Код прибутку. Продажі нового мислення
SALES FORUM'2025 — головна бізнес-подія для керівників продажів, маркетингу, аналітики та експорту, присвячена системному зростанню бізнесу.
Форум об'єднує представників бізнесу та експертів, щоб дослідити, як змінюється архітектура продажів у світі даних і швидких рішень.
У центрі дискусій — поведінкова економіка, інтеграція комерційних функцій, омніканальність, культура лідерства та цифрові моделі масштабування.
21 листопада 2025
Київ, Ramada Encore, Столичне шосе, 103 + Online
На форумі обговорюватимуть, як:
- зрозуміти логіку мислення клієнта і використати поведінкові інсайти у комерційній стратегії;
- побудувати єдину систему зростання, що поєднує Sales, Marketing, Analytics і Customer Success у спільну бізнес-модель;
- підвищити ефективність каналів і створити омніканальний клієнтський досвід;
- впровадити Sales Engine епохи даних — цифрову систему продажів, що базується на CRM, аналітиці й agile-культурі;
- розвивати культуру команд, орієнтовану на результат.
Подія збере понад 400 власників бізнесів, CEO, комерційних директорів та керівників відділів продажів, які формують нову логіку прибутковості українського бізнесу.
Серед спікерів:
- Андрій Длігач (Advanter Group),
- Марина Авдєєва («Арсенал Страхування»),
- Дмитро Поліщук (ПУМБ),
- Денис Корабльов, Оксана Борнак, Олександр Паламарчук (МХП),
- Ірина Зеленіна (Український експортний альянс),
- Василь Яцишин (Kormotech)
- Олександр Колб (Promodo),
- Антон Камінський (Winner Leasing),
- Антон Федулов (Sales Label),
- Дмитро Казавчинський (CLIXAR),
- Вадим Марценко (Martsenko Sales) та інші.
Організатор — KA Group.
Генеральний партнер — МХП.
Офіційні партнери — Kormotech і Linkos Group.
SALES FORUM'2025 формує середовище лідерів, які мислять системно, діють точно й будують прибутковість як стратегію, а не випадковість.
info@kagroup.ua | +38 (063) 247-94-74
Коментарі