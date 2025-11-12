Україна та ЄС запускають проєкт відбудови на 37 мільйонів євро

Європейський Союз (ЄС) спільно з країнами-членами — Данією, Німеччиною, Францією та Литвою — оголосили про старт ініціативи Team Europe під назвою EU4Reconstruction. Бюджет програми складає 37 мільйонів євро , а її головна мета — зміцнення системи управління, прозорості та підзвітності у процесі відновлення України відповідно до стандартів ЄС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Ініціатива, розрахована на три роки, тісно співпрацюватиме з Міністерством розвитку громад та територій України, підтримуючи уряд у плануванні та моніторингу відновлення.

Трансформація систем та фокус на громадах

Віцепрем'єр-Міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що відновлення є не лише відбудовою інфраструктури, а й трансформацією українських інституцій.

«Разом з європейськими партнерами ми створюємо основу сучасного управління відновленням, що пришвидшує наш рух до ЄС. Фокус — на громадах, де ми працюємо над тим, щоб саме на місцях вміли готувати якісні проєкти, подавати їх на фінансування та контролювати виконання», — зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що для забезпечення прозорості впроваджуються цифрові інструменти для відкритого моніторингу проєктів.

Ключові напрямки роботи EU4Reconstruction

Протягом трьох років EU4Reconstruction буде:

зміцнювати систему управління відновленням та нормативно-правову базу України;

допомагати громадам планувати, фінансувати та реалізовувати проєкти відповідно до стандартів ЄС;

підтримувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у впровадженні великих публічних інвестицій;

розширювати участь громадян, громадських організацій і медіа в моніторингу процесів відновлення.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підкреслила, що програма зосереджена на реформах, прозорості та зеленому відновленні, створюючи основу для стійкої України в європейській спільноті.

Представники країн-партнерів (Данія, Німеччина, Франція, Литва) наголосили на важливості антикорупційних механізмів, децентралізації, громадського контролю та використання сучасних цифрових інструментів для якісної реалізації проєктів.

Програма EU4Reconstruction реалізується спільно GIZ, Expertise France, Міністерством закордонних справ Данії та Центральним агентством з управління проєктами Литви (CPVA).