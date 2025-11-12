Україна та ЄС запускають проєкт відбудови на 37 мільйонів євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 листопада 2025, 17:53

Україна та ЄС запускають проєкт відбудови на 37 мільйонів євро

Європейський Союз (ЄС) спільно з країнами-членами — Данією, Німеччиною, Францією та Литвою — оголосили про старт ініціативи Team Europe під назвою EU4Reconstruction. Бюджет програми складає 37 мільйонів євро, а її головна мета — зміцнення системи управління, прозорості та підзвітності у процесі відновлення України відповідно до стандартів ЄС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Україна та ЄС запускають проєкт відбудови на 37 мільйонів євро
Фото: mindev.gov.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ініціатива, розрахована на три роки, тісно співпрацюватиме з Міністерством розвитку громад та територій України, підтримуючи уряд у плануванні та моніторингу відновлення.

Трансформація систем та фокус на громадах

Віцепрем'єр-Міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що відновлення є не лише відбудовою інфраструктури, а й трансформацією українських інституцій.

«Разом з європейськими партнерами ми створюємо основу сучасного управління відновленням, що пришвидшує наш рух до ЄС. Фокус — на громадах, де ми працюємо над тим, щоб саме на місцях вміли готувати якісні проєкти, подавати їх на фінансування та контролювати виконання», — зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що для забезпечення прозорості впроваджуються цифрові інструменти для відкритого моніторингу проєктів.

Ключові напрямки роботи EU4Reconstruction

Протягом трьох років EU4Reconstruction буде:

  • зміцнювати систему управління відновленням та нормативно-правову базу України;
  • допомагати громадам планувати, фінансувати та реалізовувати проєкти відповідно до стандартів ЄС;
  • підтримувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у впровадженні великих публічних інвестицій;
  • розширювати участь громадян, громадських організацій і медіа в моніторингу процесів відновлення.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підкреслила, що програма зосереджена на реформах, прозорості та зеленому відновленні, створюючи основу для стійкої України в європейській спільноті.

Представники країн-партнерів (Данія, Німеччина, Франція, Литва) наголосили на важливості антикорупційних механізмів, децентралізації, громадського контролю та використання сучасних цифрових інструментів для якісної реалізації проєктів.

Програма EU4Reconstruction реалізується спільно GIZ, Expertise France, Міністерством закордонних справ Данії та Центральним агентством з управління проєктами Литви (CPVA).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 листопада 2025, 18:09
#
Добре хоч не на 37 тисяч:)
+
0
matroskin
matroskin
12 листопада 2025, 18:27
#
Саме час, почать треба з Донецької області, можна зразу відчитатись що всі 37 млн освоїли, Покровськ відбудували, правда зранку його знову зруйнували, але то вже привід для нового траншу на «відбудову».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами