Угоду скасовано: Coinbase відмовилася від придбання стейблкоїн-стартапу BVNK за $2 мільярди

Криптовалютна біржа Coinbase та стартап у сфері стейблкоїнів BVNK взаємно домовилися припинити переговори щодо запланованої угоди про поглинання. Про це повідомив речник Coinbase виданню Fortune.

Деталі скасованої угоди

Угода передбачала купівлю BVNK за приблизно $2 млрд. У жовтні сторони підписали угоду про ексклюзивність (що забороняла BVNK розглядати інші пропозиції) та просунулися до етапу комплексної перевірки (due diligence).

Якби угода відбулася, вона стала б однією з найбільших в історії сектору стейблкоїнів, перевершивши придбання компанії Bridge платформою Stripe за $1,1 млрд у лютому.

Коментарі сторін

Coinbase заявила, що компанія постійно шукає можливості для розширення своєї місії та продуктових пропозицій, проте «після обговорень сторони взаємно домовились не продовжувати процес».

Представники стартапу BVNK ситуацію коментувати відмовилися.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що американська криптовалютна біржа Coinbase перебуває на завершальній стадії переговорів щодо придбання стартапу BVNK, який спеціалізується на інфраструктурі стейблкоїнів. Про це повідомляв Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією.

Потенційна угода оцінювалась приблизно в $2 мільярди і очікувалося, що вона буде завершена наприкінці цього або на початку наступного року.