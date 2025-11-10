Multi від Мінфін
10 листопада 2025, 17:37

У жовтні фінмоніторинг віддав правоохоронцям матеріали на 726 ФОПів: які звинувачення їм висувають

Державна служба фінансового моніторингу України виявила масштабні схеми мінімізації податків та легалізації коштів через штучний поділ бізнесу з використанням мереж ФОП (фізичних осіб-підприємців). За останні три місяці загальна сума підозрілих операцій у межах цих схем сягнула 10 мільярдів гривень. Лише у жовтні аналітики виявили відмивання понад 4 млрд грн та передали правоохоронцям матеріали щодо 726 ФОПів. Про це заявив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін 10 листопада.

Філіп Пронін

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати моніторингу за жовтень

Серед головних ризиків, пов'язаних із цими схемами, відомство знайшло легалізацію (відмивання) доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів.

Для викриття цих схем аналітичні підрозділи служби дослідили рух коштів на понад 1100 рахунках у 19 різних фінансових установах. Цей аналіз дозволив встановити, що рахунки використовувалися для відмивання понад 4 мільярдів гривень лише за один місяць.

Деталі

Крім того, було ідентифіковано 970 осіб, які пов’язані як зі схемами «дроблення бізнесу», так і з діяльністю «дропів» (підставних осіб, що надають свої банківські рахунки для незаконних операцій).

Загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій за останні три місяці (серпень-жовтень) сягає 10 мільярдів гривень.

Філіп Пронін запевнив, що Держфінмоніторинг продовжує комплексний моніторинг та передачу матеріалів правоохоронцям, посилюючи протидію фінансовим злочинам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Новини по темі
